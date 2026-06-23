Ezgi Apartmanı Davası'nda Savcılık Mütalaasını Açıkladı: Kervan Pastanesi Sahipleri İçin 972 Yıla Kadar Hapis Cezası - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı Davası'nda Savcılık Mütalaasını Açıkladı: Kervan Pastanesi Sahipleri İçin 972 Yıla Kadar Hapis Cezası

23.06.2026 15:58  Güncelleme: 17:16
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında savcılık, taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale eden 3 sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan 876 ila 972 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında Cumhuriyet Savcılığı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel ve pastane tadilatında görev aldığı belirtilen mimar Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de enkazdan sağ çıkarılmıştı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet Savcılığı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

"ÇOKLU KUSURLARIN BİLEŞMESİ NEDENİYLE YIKILMA MEYDANA GELDİ"

Savcılık mütalaasında, soruşturma ve kovuşturma sürecinde alınan çok sayıdaki bilirkişi raporu, tanık anlatımları ve teknik incelemelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda binanın yıkımının tek bir nedene bağlı olmadığı, proje, yapım, denetim ve kullanım süreçlerindeki çoklu kusurların birleşmesiyle meydana geldiği belirtildi.

"TAŞIYICI PERDE ELEMANLARI KESİLDİ, 40 SANTİMETRE ÇAPINDAKİ KOLON KALDIRILDI"

Mütalaada, yapı içerisinde taşıyıcı perde elemanlarının kesildiği, yaklaşık 40 santimetre çapındaki bir kolonun kaldırıldığı, ikinci bir asansör yapılması amacıyla döşemelerde boşluklar açıldığı ve bu müdahalelerin yapının taşıyıcı sistem bütünlüğünü bozduğu kaydedildi. Savcılık, söz konusu işlemlerin basit tadilat olarak değerlendirilemeyeceğini, yapının statik dengesini doğrudan etkileyen esaslı müdahaleler olduğunu vurguladı.

"NETİCEYİ KABULLENEREK HAREKET ETTİLER"

Savcılık, sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı'nın ticari kullanım amacıyla gerçekleştirilen tadilatlar sırasında taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale ettiklerinin dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğunu belirtti.

Mütalaada, kolon ve perde kesme gibi işlemlerin bina güvenliğini ortadan kaldıracağının öngörülebilir olduğu, buna rağmen sanıkların eylemlerini sürdürdüğü ifade edilerek, "Bu tür müdahalelerin doğurabileceği sonuçları öngörebilecek bilgi ve konumda olmalarına rağmen eylemlerine sonuç için 'olursa olsun' diyerek devam ettikleri sabittir. Taşıyıcı sistem elemanlarının kesilmesi gibi ağır müdahalelerin sıradan bir ihmal olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" denildi.

EN AZ 876 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Savcılık bu nedenle üç sanığın eylemlerinin "olası kast" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mütalaada, Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı'nın; 16 kişi yönünden "olası kastla kasten öldürme", 14 kadın yönünden "olası kastla nitelikli kasten öldürme", iki erkek çocuk ve üç kız çocuğu yönünden "olası kastla nitelikli öldürme" ile bir kişi yönünden "olası kastla yaralama" suçlarından ayrı ayrı olarak toplamda 876 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Savcılık ayrıca, fenni mesul Mehmet Tekin'in yapım sürecindeki denetim yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ İÇİN DE CEZA TALEBİ

Mütalaada belediye görevlileri Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çiftaslan'ın da proje, ruhsat, kontrol ve kullanım süreçlerinde gerekli denetimleri yapmadıkları, mevzuata aykırı uygulamalara müdahale etmedikleri belirtilerek "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Savcılık, hayatını kaybeden müteahhit Yakup Aktaş hakkındaki davanın ise ölüm nedeniyle düşürülmesini istedi.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilirken, tutuksuz yargılanan mimar Ertan Danacı'nın ise hükümle birlikte tutuklanması istendi. Savcılık ayrıca Mehmet Tekin ile kamu görevlileri hakkında meslekten men hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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