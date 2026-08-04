Fahri Müfettiş Cezası Delil Yetersizliğinden İptal Edildi - Son Dakika
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Fahri Müfettiş Cezası Delil Yetersizliğinden İptal Edildi

Fahri Müfettiş Cezası Delil Yetersizliğinden İptal Edildi
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Ankara'da fahri müfettişin tutanağıyla kesilen 10 bin TL trafik cezası, mahkeme tarafından delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Avukat, benzer durumda 15 gün içinde itiraz edilebileceğini belirtti.

ANKARA'da, otomobil sürücüsü U.Ö.'ye (32) fahri müfettiş tarafından 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle tutulan tutanak doğrultusunda uygulanan 10 bin TL cezayı mahkeme, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle iptal etti.

U.Ö.'ye, 1 Temmuz'da Yenimahalle ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda otomobiliyle seyrederken, 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle fahri müfettiş tarafından tutulan tutanak doğrultusunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c maddesi uyarınca 10 bin TL ceza uygulandı. Cezanın tebliğ edilmesinin ardından U.Ö., avukatı aracılığıyla yargıya başvurup, fahri müfettiş tarafından yazdırılan cezanın 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini talep etti. Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, 'Kabahatler Kanunu'nun 'Kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller, idari yaptırım kararında belirtilmelidir' ifadesine yer verildi. Mahkeme, 'İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, açık bir şekilde yazılır' şeklindeki 5326 sayılı yasanın 'idari yaptırım kararı' başlıklı 25'inci maddesini hatırlattı. Mahkeme, kabahat ihlali iddiasının denetlenebilir durumda olmadığı, başvuruya konu trafik idari yaptırım karar tutanağında ihlale ilişkin fotoğraf veya video gibi herhangi bir delil bulunmamasının hakkaniyete aykırı olduğuna dikkat çekerek, itirazın kabulü ile yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi.

'15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR'

Avukat Özge İrem Aksu, fahri müfettişin tutanağında ihlale ilişkin görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle idari yaptırım kararının kaldırıldığını söyleyerek, benzer durumla karşılaşan kişilerin 15 günlük süreyi kaçırmadan sulh ceza hakimliklerine itirazda bulunabileceklerini söyledi. Aksu, "En önemli şey, burada bir kere trafik cezası tarafımıza tebliğ edildikten sonra kanunen bize tanınan 15 günlük bir süre var. 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine itirazda bulunuyoruz. İtiraz nedenlerimizi burada belirtiyoruz. Eğer varsa elimizde delillerimizi burada dosyaya sunuyoruz. Bu hususta da zaten kararın çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fahri Müfettiş Cezası Delil Yetersizliğinden İptal Edildi - Son Dakika

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