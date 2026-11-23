(TBMM) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Seçim yaklaşırken emekli aylığını Erdoğan'ın ifadesiyle biraz artıracaklarını açıklıyorlar. Bunun için bile kırk dereden su getiriyorlar. Ortada türlü çeşitli formülleri dolaştırıyorlar. Senenin sonu geldi, hala ortada elle tutulur bir şey yok. Artık ne yapsalar da nafile. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı da unutmaz. Emeklilerimiz de kendilerini ele güne, bakkalın kapısına asılan bir kuru ekmeğe muhtaç edenleri tabii ki unutmayacaktır" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de denge ve denetlemenin olmadığını, tek kişinin yönettiği bu düzende kurumların çöktüğünü, krizlerin birbirini izlediğini belirten Öztrak, "Ama saray krizleri çözmek yerine lütuf ve ganimet biliyor, krizleri ve kaosu iktidarını güçlendirmek için kullanıyor. Bunu yaparken de milletimiz hızla yoksullaşıyor, servet ise sarayın işaret ettiği istikamette el değiştiriyor" diye konuştu.

"Otokrat rejimlerin, zorba olduğu kadar korkak da olduğunu, bu rejimlerde sadakatin liyakate tercih edildiğini" söyleyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Sen, ben, bizim kız, bizim oğlanla ülke yönetmeye kalkar. Ülkemizde de bu oldu. Önce damat ekonominin dümenine geçirildi. Sonra yerlilik ve milliliklenerek yetersiz, liyakatsiz, ahlaken zayıf kadrolar nepotik bir biçimde iş başına getirildi. Damadın tez hocası mı desek ya da damadın tezini yazan hoca mı desek, Erişah Arıcan, Borsa İstanbul'un başına geçirildi. Yetmedi sarayın başı Varlık Fonu'nda bu ismi bir de kendine başkan vekili yaptı. Bu isim YÖK tez arama verilerine göre 49'u doktora olmak üzere 112 kişiye tez danışmanlığı yapmış. Tez danışmanlığı yaptığı isimler tam bir Saray Şampiyonlar Ligi. Üst düzey siyasiler, Merkez Bankası başkanları, bürokratlar say say bitmiyor. Bu kadar tez nasıl yönetilmiş? Erişah Hanım'ın paltosundan bu kadar isim nasıl çıkmış? Bu bir de başlı başına inceleme konusu olmalı. Bu paltodan çıkan isimler yerlilik, millilik denerek 3 büyük servet transferine imza atmışlar. Bunlardan ilki 128 milyar dolar operasyonuydu.

"FON VURGUNUNUN BAZI AYAKLARI ORTAYA ÇIKIYOR"

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri kullanılarak yandaşın kur riski vatandaşın sırtına yüklendi. İkinci servet transferi 2021 Eylül ayında başladı. Faiz baskılandı. Krediye erişebilen yandaşlar ucuz kredilerle ihya edildi. Yetmedi kur korumalı mevduatta vatandaşa bir tokat daha atıldı. Üçüncü servet transferi de büyük fon soygunu ile oldu. Yandaş, vurguncu, sadık bürokrat ve arsız siyasetçi şeytan üçgeni Cumhuriyet tarihinin en ağır, en organize finansal suçlarından birine imza attı. Şimdi bu vurgunun bazı ayakları ortaya çıkıyor. Yine Erişah Hanım'ın paltosundan çıkan eski AK Parti Milletvekili, ardından Merkez Bankası Başkanı, sonra da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu, neredeyse bu soygunla ilgili tüm ifadelerin içinde yer alıyor. Kendisi soygunun ardından emekliliğini istemiş. Mahkeme de yurt dışına çıkma yasağıyla şimdilik onu serbest bırakmış. Ancak Erişah Arıcan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Borsa İstanbul'un genel müdürü cezaevinde.

"ERİŞAH HANIM SESSİZLİK İÇİNDE"

Yine Borsa İstanbul'un hakim ortağı olduğu Takasbank'ın genel müdürü, o da cezaevinde. Varlık Fonu'na ait Türkiye Sigorta'nın genel müdürü de cezaevinde. Yüzde 95'i Borsa İstanbul ve Takasbank'a ait Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetimine Arıcan'ın soktuğu vurguncu fonun sahibi de cezaevinde. Ama Erişah Hanım büyük bir sessizlik içinde. Görüyoruz ki bu soygunun içindekilerin hepsi sırtını duvara yaslamış. Hepsi birbirinden korkuyor. Hepsi birbirini biliyor. Ne diyelim? Allah kimsenin ipini kimsenin eline vermesin. Erdoğan ise birkaç siyasetçi, birkaç bürokratı tutuklatıp bu işten zarar edenlere asgari bir ödeme yapıp ağızlarına bir parmak çalarsa fon soygununun da teğet geçeceğini düşünüyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Erdoğan'ın partisi bile bu büyük vurguna isyan etmek zorunda kaldı. Ucube başkanlık, ciddi bir güven kaybına uğradı. Ardından da soyguncular birbirlerini satmaya başladı."

"BU ÖRGÜTÜN BAŞI NEREDE?"

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soygunuyla ilgili cevap bekleyen pek çok soru olduğunu ancak doyurucu bir cevap verenin bulunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Küçük yatırımcıyı soyarak kasasını dolduran soyguncuların listesi nerede, ortada yok. Bir örgütten söz ediliyor. Saray iktidarı da sonunda böyle bir örgüt olduğunu kabul ediyor. Peki bu örgütün başı nerede, yok. İç ettiğiniz milyarlarca dolar nerede? O da ortada yok. Siyasi ayak nerede? Bu soygunun siyasi ayağı nerede? O da yok. Sorumluluk alan bir Allah'ın kulu hala yok. Saray, haber sitelerine, sosyal medyaya, medya hesaplarına erişim engeli getiriyor. Televizyon kanallarının başına kayyum atıyor. Siyaset alanını daraltan bu müdahaleler yönetimin rızaya değil, zor ve baskıya dayandığı algısını güçlendiriyor. O zaman tek çare, milletin karar vermesidir, 'derhal sandığı getirin' diyoruz; saray bunu da kabul etmiyor. Bu ülkede meşruiyet başka ülkelerin önünde ceket ilikleyerek kazanılmaz. Meşruiyet, önce sandıktan çıkarak sonra da yönetirken yapılan her işle millete hesap vererek kazanılır. Milletin delikli kör kuruşunu harcayanlar hesabını vermelidir. Ahlaklı siyasetin yolunu kapatarak meşruiyet muhafaza edilemez.

"BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİLDİR"

Belediye başkanlarını yangından mal kaçırırcasına tutuklayarak ve transfer ederek millet iradesine böylesine pervasızca tasallut Türkiye tarihinde bugüne kadar hiç görülmemişti. Meşruiyet doğrudan milletin oylarından ve bu oylara duyulan saygıdan beslenir. Sandıkta muhalefete verilmiş belediye yönetimlerinin görevden almalar, tutuklamalar ve siyasi transferlerle şekillendirilmeye çalışılması seçmenin tercihine açık bir müdahaledir. Milletin sandıkta vermediğini zorbalıkla ya da devşirmeyle ele geçirmeye kalkmak seçmenin seçme hakkına çökmektir. Bu hem seçilmişlerin hem de bu süreçleri işletenlerin meşruiyetini tartışmalı hale getirir. Siyasetin yolunun kapandığı, itibarının ayaklar altına alındığı yerde hayırlı kapılar açılmaz. O yüzden ülkemizin ve milletimizin geleceği için buradan bir kere daha uyarmak istiyorum: Bu gidiş gidiş değildir."

"MİLLETİN PARASI BOŞA GİTMİŞ OLDU"

Antalya'da düzenlenen COP31 toplantısının en uzun ve en başarısız COP toplantısı olarak tarihe geçtiğini savunan Öztrak, "Bence burada harcanan milletin parası boşa gitmiş oldu" değerlendirmesini yaptı.

Emekli aylıklarına yıl sonundan önce yapılacağı açıklanan iyileştirmeye ilişkin de konuşan Öztrak, "Seçim yaklaşırken emekli aylığını Erdoğan'ın ifadesiyle biraz artıracaklarını açıklıyorlar. Bunun için bile kırk dereden su getiriyorlar. Ortada türlü çeşitli formülleri dolaştırıyorlar. Senenin sonu geldi, hala ortada elle tutulur bir şey yok. Artık ne yapsalar da nafile. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı da unutmaz. Emeklilerimiz de kendilerini ele güne, bakkalın kapısına asılan bir kuru ekmeğe muhtaç edenleri tabii ki unutmayacaktır" dedi.

Türkiye için bu karanlıktan çıkış yolunun adının, "topyekun arınma düzeni" olduğunu söyleyen Faik Öztrak, "Topyekun arınma, milletin kaynakları yandaş için değil, çıkar grupları için değil, rantiyeler için değil, faizciler için değil, vurguncular, soyguncular için hiç değil, üretenler için kullanılacaktır. Büyüyen ekmek, artan refah hakça paylaşılacak, devletin üzerine kurulduğu adalet yeniden ayağa kaldırılacak, düşünceler özgürce ifade edilecek, bu ülkenin gençleri yarına yeniden umutla bakacaktır. Bu topyekun arınmayı hayata geçirmek için yapılması gereken ilk iş, sandığı vakit geçirmeden milletin önüne koymaktır" ifadelerini kullandı.