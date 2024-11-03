Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi'nde Ö.B, Y.B. ile İ.A. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.A. falçatayla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Falçatalı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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