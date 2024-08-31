Fas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Güncel

Fas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik Rezidansında Büyükelçi M. İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Azerbaycan Rabat Büyükelçisi Nazim Samadov, Kazakistan Büyükelçiliği'nden diplomatlar, Faslı bürokratlar ve birçok ülkenin askeri ataşeleri katıldı.

Büyükelçi M. İlker Kılıç beraberinde eşi Aslı Kılıç ve Askeri Ataşe Vekili ile İçişleri Ataşesi, davetlileri karşılayıp Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Tebriklerin ardından tören şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Büyükelçi Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Büyükelçi Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamak üzere sevinçli ve gururlu olduklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında başlayan Büyük Taarruz ve devamında gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin bir zafer elde edildiğini anlattı.

Kılıç, bu savaşın yakın tarihimizde, özellikle de uzun tarihi boyunca asla ödün vermediği bağımsızlığı ve egemenliği söz konusu olduğunda, Türk ulusunun kararlılığının, sağlamlığının ve gücünün sembollerinden biri olduğunu söyleyerek, "Bugün sadece geçmişten gelen bir zaferi kutlamıyoruz; geleceğimize dair umudumuzu, vatanımızı ve özgürlüğümüzü tüm saldırılara karşı savunma kararlılığımızı bugün de göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Türk halkının kararlılığına 15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanca engellemesini örnek gösteren Büyükelçi Kılıç, "Türk halkı tarafından kahramanca engellenen 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve terörle mücadelemiz hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında hız kesmeden devam ediyor. Dahası, bu Büyük Zaferle taçlanan bu kurtuluş mücadelesi birçok halka ve lidere ilham kaynağı olmuştur. Bunlardan biri de Fas Krallığı'nın milli mücadele kahramanlarından Abdulkerim Hattabi'dir." değerlendirmesini yaptı.

Üstlendiği uluslararası görevlerde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasında önemli bir rol oynayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2000 yıllık bilgi birikimiyle dost, kardeş ve müttefik ülkelerle her zaman çalışmayı arzuladığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 101. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen yıllar içinde her alanda güçlenerek yoluna devam etmiştir. Sağlam temeller üzerine kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti, bugün geleceğe umutla bakan, dinamik ekonomisi ve demokrasisiyle istikrarlı bir şekilde ilerleyen, birçok büyük çatışmanın yaşandığı bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf eden, dünya sistemine yapıcı katkılarda bulunmaya devam eden modern ve müreffeh bir devlettir. Bu Büyük Zaferi kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman kahramanlık, hümanizm ve etkinlik örneği olmuş, milli gururumuzun öznesi olmuştur. Sınırlarımızın ötesinde, dünyanın çeşitli çatışma bölgelerinde ve uluslararası misyonlarda görev yapmaya devam etmekte, barış, güvenlik ve istikrarın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır."

Rabat Büyükelçiliği Askeri Ataşe Vekili Binbaşı Cemalettin Azbay ise 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 102. yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Azbay, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik öngörüsüyle son yıllarda savunma ve güvenlik alanında önemli adımlar atarak bölgesinde ve dünyada etkin bir konuma ulaşmıştır. Dünyanın en güçlü, en aktif ve en saygın orduları arasında yer alan, özgürlük ve bağımsızlığı karakter edinen Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın birçok coğrafyasında kardeş, dost ve müttefik ülkelerin huzur ve güvenliğine verdiği destekle çatışmaların savaşa evrildiği, risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı ve küresel güvenlik mimarisinde kırılmaların yaşandığı bu hassas süreçte küresel barışın yegane dayanaklarının başında gelmektedir."

Törende daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı video gösterildi, davetlilere Türk Mutfağından atıştırmalıklar ikram edildi.