Fas'ta Filistin için büyük protesto - Son Dakika
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Fas'ta Filistin için büyük protesto

Fas'ta 105'ten fazla şehirde Trump'ın Gazze planına karşı yüz binlerce kişi sokaklara döküldü.

15.02.2025 01:46
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Fas'ın birçok şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planını reddetmek için 105'ten fazla gösteri düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşundan yapılan açıklamada, Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkmak için Fas'ın 56 şehrinde gösteri gerçekleştirildiği belirtildi.

Gösterilerin "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" sloganıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, Trump'ın Gazze'deki Filistin halkını yerinden etmeye yönelik açıklamalarının protesto edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fas halkının, katıldığı gösterilerde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerini desteklediği, Gazze'nin yeniden inşası ile insani yardımın bölgeye ulaştırılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında, nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınmasına rağmen Gazze halkı, göçe zorlanma planlarını reddediyor.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA

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