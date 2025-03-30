Fas'ta Filistin için Kitlesel Gösteri - Son Dakika
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Fas'ta Filistin için Kitlesel Gösteri

Fas\'ta Filistin için Kitlesel Gösteri

Fas'ta binlerce kişi, Filistin'in topraklarına destek için gösteri düzenledi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

30.03.2025 04:16
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Filistin Toprak Günü arifesinde Fas'ta binlerce kişi, Gazze Şeridi'yle dayanışma ve İsrail'in Filistinlilere saldırılarını yeniden başlatmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin çağrısı üzerine ülkenin batısındaki Kazablanka'da Bernusi Belediyesinden yola çıkan göstericiler, Ahmed el-Abdi Caddesi'nden geçerek Musenna bin Harise Örnek Pazarı'na doğru ilerledi.

"Toprak Günü'nde kurtuluş ve normalleşmenin devrilmesi sözümüzü yeniliyoruz" sloganıyla düzenlenen protestoda Filistin ve Fas bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa'nın ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze'ye ve Filistin halkının kararlılığına destek sloganları attı.

Göstericiler, uluslararası toplumun sessizliğini ve saldırıyı durdurma konusundaki acizliğini reddettiklerini vurguladı.

Filistin'e desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunan göstericiler, devam eden katliam ve yerinden edilmeleri reddettiklerini dile getirdi.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazanmıştı.

Olayın gerçekleştiği tarihte Deyr Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Filistinliler topraklarının yüzde 15'ini kullanabiliyor

Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.

Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Filistin için Kitlesel Gösteri - Son Dakika

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