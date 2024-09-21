Fas'ta Gazze İçin Gösteriler

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Fas'ta, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti, "Gazze halkına yönelik devam eden İsrail zulmünü kınamak ve yaklaşık 1 yıldır süren saldırılar nedeniyle Filistin halkına destek için 50 kentte 106 gösteri düzenlendiğini" bildirdi.

Heyetten yapılan açıklamaya göre, gösterilerde Filistin halkının mücadelesine ve direnişine destek sloganları atılırken İsrail'in Gazze, Batı Şeria başta olmak üzere tüm Filistin'de uyguladığı "şiddet ve yıkım" kınandı.

"İsrail'e yönelik doğrudan ve dolaylı ABD ve Batı desteği ile Arap dünyasının resmi düzeydeki açıklanamayan sessizliği"nin protesto edildiği gösterilerde, İsrail'in Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak'taki sivillere yönelik saldırıları da kınandı.

Başkent Rabat da dahil olmak üzere Fas'ın birçok kentinde neredeyse her gün Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması talepleriyle Filistin halkıyla dayanışma için gösteriler düzenleniyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.