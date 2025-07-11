Fas'ta Gazze İçin Protestolar

Fas'ın farklı kentlerinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto etti.

Ülkenin El-Kasr el-Kebir, el-Madyak, Fas, Miknas, el-Kunaytara, Burkan, Vacda ve diğer birçok bölgede, cuma namazından sonra İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistin halkına destek gösterileri düzenlendi.

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır insani yardımların girişini engelleyerek bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki katliamlara tepki gösteren Faslılar, "Filistin her zaman kalbimizdedir" ve "Filistin halkına yönelik tehcir ve soykırım suçlarına öfke günüdür." yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail ve ona destek veren ABD'yi protesto eden vatandaşlar, İsrail'in ablukayla açlık krizine sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması çağrılarında bulundu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor.

Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık da devam ediyor.