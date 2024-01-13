Fas\'ta İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

Fas'ta 56 kentte İsrail'in Gazze'de 3 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırıları protesto edildi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 56 kentte 113 ayrı noktada "Filistinlilerin tehcirine hayır" sloganıyla Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi.

Gösterilerin düzenlendiği şehirler arasında Kazablanka, Rabat, El-Humisat, Tanca, Tatvan, Marakeş, Fes, Meknes ve Agadir yer aldı.

Gazze'de devam eden savaşı ve uluslararası toplumun buna sessiz kalışını kınayan göstericiler, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhinde "soykırım" davası açan Güney Afrika'yı tebrik etti.

Göstericiler ayrıca Fas yönetiminden, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasından geri adım atmasını istedi.

Fas ile İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında Fas'ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşmasını 10 Aralık 2020'de imzalamıştı.