Faslı çocuk Elbruz Dağı'na tırmandı ve başarısını Gazze çocuklarına armağan etti

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Avrupa kıtasının en yüksek zirvesi Rusya'daki Elbruz Dağı'na tırmanan Faslı Yusuf Tazi (13), bu başarısını İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki çocuklara armağan etti.

Faslı çocuğun babası Ömer Tazi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı zirve yolculuğunun 6 gün sürdüğünü söyledi.

Baba açıklamasında Yusuf'un Elbruz Dağı'na tırmanmasının dünyanın en yüksek yedi zirvesine tırmanma projesinin bir ayağı olduğunu belirtti.

Yusuf ise babasının da eşlik ettiği bu gezide ülkesinin bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını aktardı.

Bu başarısını, "Gazzeli çocuklara ve tüm Filistin halkına" armağan ettiğini belirten Yusuf, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sonlandırması ve dünyadaki diğer çocuklar gibi Filistinli çocukların da korunması çağrısında bulundu.

Fas'ta 40'tan fazla zirveye tırmanan Yusuf'un, Ağustos 2023'te 5 bin metre yüksekliği aşan en genç Faslı ve Arap tırmanıcı olarak Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'na tırmandığı aktarıldı.

Yusuf'un ayrıca ocak ayında da Kilimanjaro Dağı'na tırmandığı bilgisi paylaşıldı.