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Fatih Altaylı hakkında adli kontrol kararı verildi - Son Dakika
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Fatih Altaylı hakkında adli kontrol kararı verildi

Fatih Altaylı hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ve 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Fatih Altaylı hakkında adli kontrol kararı verildi
05.01.2024 - 13:10,
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Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı.

Altaylı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın bu talebini kabul ederek Altaylı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.

Kaynak: AA
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