 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.01.2024 - 18:02,  Güncelleme: 18:16
Abone Ol

Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAMAZ SIRASINDA SLOGAN ATTI

İstanbul Fatih Camisi'ne dün akşam namazı saatinde önce gelen bir kişi "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırıp slogan attı. Cami görevlileri tarafından uyarılıp dışarı çıkarılan saldırgan akşam namazından sonra tekrar camiye geldi.

İMAM VE 1 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Saatler 19:10'u gösterdiğinde saldırgan imam odasına girdi. Hiçbir şey söylemeyen saldırgan bir anda elindeki bıçağı imam Galip Usta'nın göğsüne doğru salladı. 4 yerinden yaralanan imam kanlar içinde yere yığılınca öğrencilerinden Bilal Erdem de araya girmeye çalıştı. Saldırgan aynı bıçakla Bilal Erdem'i de sırtından bıçakladı.

Saldırgan olaydan sonra camide namaz kılan bir polis memuru ve cami güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

OLAY SONRASI "SUSMA" HAKKINI KULLANDI

Asayiş şube müdürlüğüne götürüldüğünde hiçbir soruya cevap vermeyen, hiç konuşmayan ve sabit bir noktaya bakar durumda olan Ömer Salgın, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Okmeydanı Prof. Cemil Taşçıoğlu hastanesine kaldırılan Ömer Salgın burada tedavi altına alındı. Tüm geceyi hastanede geçiren Ömer Salgın'ın kalp tomografisinin çekildiği kan ve idrar tahlilinin yapıldığı öğrenildi. Yapılan testler sonucu Ömer Salgın'ın herhangi bir sağlık sorunun olmadığı, kanında uyuşturucu veya alkol bulunmadığı tespit edildi.

Hastanedeki tedavisi bugün öğle saatlerinde tamamlanan Ömer Salgın saat 14.00 sıralarında tekrar Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Ancak avukatı aracılığı ile ifade vermek istemediğini belirten Ömer Salgın, 'Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

BURSA'DAN FATİH CAMİSİ'NE GELMİŞ

Polis soruşturması sonucunda şüphelinin Bursa'dan saat 15.00 sıralarında İstanbul'a geldiğini ve doğrudan Fatih Camisi'ne gittiğini tespit etti. Şüphelinin Bursa'dan geldiği otomobil ise hemen yakındaki bir otoparkta bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet dini içerikli kitap, diz üstü bilgisayar, 2'si esi 3 tane pasaport ve bir cep telefonu bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE İKİ EVLİLİK YAPMIŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin daha önce iki kez evlilik yaptığı, 11 ve 9 yaşında iki çocuğunun bulunduğu ilk eşinden 2019 yılında ayrıldığı belirlendi. Daha sonra Tacikistan uyruklu bir kadınla evlenen şüphelinin 3 hafta önce de ayrıldığı ortaya çıktı. Şüphelinin ikinci evliliğinden çocuğu olmadığı kaydedildi.

Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

BİR GÜN ÖNCE DE ARKADAŞINI DARP ETMİŞ

Ailesiyle birlikte Bursa'da ikamet eden ve oto yedek parça işi yapan Ömer Salgın'ın saldırıdan bir gün önce 7 Ocak günü Bursa'da boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı kimyager S.N.'yi darbettiği ortaya çıktı. Şüphelinin son bir yıl içerisinde 2 kere hastane kaydının olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN BABASI: 1-2 AY ÖNCE DİNİ KONULARA MERAK SARDI

Olayın ardından Salgın'ın babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Ömer S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıktaki işlemleri de biten şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Camii\'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
YORUMLAR (4)
  • Abdülkadir Doğruyol: BİR DAHA SOKAKLARA SALINMAMASI TEMENNİSİYLE . Yanıtla 32 2
  • Hamdi Çankaya: Ne oldu bu insanlara? Nedir bu düşmanlık... İnsanca saygılı ve hoşgörülü yaşamak çok mu zor? Türkiye'de bu tarz suçların cezası ağırlaştırılmalı diye düşünüyorum. Yanıtla 31 1
  • XYZ: Bu isler bireysel degil. Bu kimin isine geldiyse perde arkasinda onlar var. Biz biliyoruz kim olduklarini, oya ihtiyaci olanlar. Yanıtla 13 1
  • güneş güneş: insanlar azmaya başladı bu daha iyi günler.insanlar islamiyetten uzaklaştıkca yoldan cıkmaya başladı.saygı,merhamet, sevgi kalmadı insanlarda ve küçük büyük bellisiz oldu..dini imanı para olmuş insanların Yanıtla 0 0

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:46:33. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement