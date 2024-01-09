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Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış - Son Dakika
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Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış

Fatih Camii'nde, imam ile bir kişiyi bıçaklaya saldırgan gözaltına alındı. Yaralıların durumu iyiye giderken Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, "Fatih Camii imamı 3 bıçak darbesi almış, en sıkıntılı nokta boğaz bölgesiydi. Soluk borusuna kısmi müdahale yapıldı. Hayati tehlikesi yok" dedi.

09.01.2024 - 07:51,  Güncelleme: 07:58
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, dün akşam namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken imamın 3 yerinden bıçaklandığı ve yaralardan birinin boğazında olduğu öğrenildi. 2 yaralının da sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

CAMİDE 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış

CAMİDE SLOGAN ATMIŞ

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış

3 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mayadağlı, yaralı imamın son durumunu TRT Haber'e değerlendirdi. Mayadağlı, "Yaralı imam Galip Usta çok ciddi bir şekilde hastaneye geldi, zamanında ve etkin müdahaleler yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz fazlaydı. Fatih Camii imamı 3 bıçak darbesi almış, en sıkıntılı nokta boğaz bölgesiydi. Soluk borusuna kısmi müdahale yapıldı. Şu anda durumu stabil. Hayati tehlikesi yok, gerekli müdahaleler yapılıyor.

Tamamen kanama şartları ve yara şartları kontrolümüz altında. Hayati parametreler hastamızın lehine. Göğüs, sırt ve boğaz bölgesine 3 bıçak darbesi almış durumda. Hedeflenen bölgeler hayati önemi olan bölgeler. Damar direk yaralanabilirdi, o daha sıkıntılı olabilirdi. En sağlıklı şekilde durumun atlatılması için üstümüze düşen her şeyi üstün bir gayretle yapmaya çalışıyoruz."

Fatih Camii\'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: alın size cemaat bunların okuduğu fatihada bile on yanlış bulurum güzel dinimiz hiç bukadar çıkar için kullanılmamıştır ben namazlarımı evimde kılıyorum gözümü ve kulağımı harama kapatıyorum çok mutluyum işim olmaz boş işlerle ve kişilerle Yanıtla 35 57
  • Eren Kalınsazlıoğlu: İmama Allahtan acil şifalar dilerim. Bunu yapanada en ağır cezanın verilmesini temenni ederim Yanıtla 42 4
  • Eren Kalınsazlıoğlu: Serkan sen cemaatin ne olduğunu anlatamayacak kadar cahilsin Şeytanda senin gibi kibrinden Allahın huzurundan kovuldu. 22 19
  • Rotasız Gassal: Zavadak dayının zayıf haline benziyor adam Yanıtla 8 5
  • Serkan Basar: biz cemati bilmeyiz helal haram ve sünneti biliriz biz ölümlülere tapmayız yanlızca arşın sahibi Allah cc taparız sanırım bu cevap sana yetmiştir haybeci kardeş :) Yanıtla 8 4

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