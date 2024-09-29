Fatih Erbakan\'dan İsrail Açıklaması

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan toplantısına katıldı. Erbakan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin "Terörist İsrail bu soykırım ve işgal politikasıyla, bununla birlikte Hizbullah Lideri Nasrallah'a düzenlediği suikastla artık uluslararası hukuka ve insanlığa karşı meydan okumaktadır. İsrail durdurulmazsa, sadece bölgemizi değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecektir" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde il divan toplantısı yapıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

X hesabından İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin açıklama yapan Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in, Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan sınır tanımaz saldırganlığı, bölgesel ve küresel barışı açıkça tehdit etmektedir. İsrail, başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerden aldığı destek ve Birleşmiş Milletler'in sessizliğinden aldığı cesaretle, bölgedeki masum halkları katletmeye devam etmektedir. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Lübnanlı, İsrail'in acımasızca gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetmiştir. Terörist İsrail bu soykırım ve işgal politikasıyla, bununla birlikte Hizbullah Lideri Nasrallah'a düzenlediği suikastla artık uluslararası hukuka ve insanlığa karşı meydan okumaktadır. İsrail durdurulmazsa, sadece bölgemizi değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecektir. Vicdan sahibi hiçbir insan bu katliamı kabul edemez. İslam dünyası ve uluslararası toplum, İsrail'in bu pervasız saldırganlığı karşısında derhal harekete geçmeli, bölgedeki masum insanlara yönelik bu insanlık dışı saldırıları durdurmak için fiili adımlar atmalıdır. Yeniden Refah Partisi olarak, bu zor günlerinde Lübnan Hükümeti'nin ve halkının yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyor, hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."