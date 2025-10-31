Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HANİ MİLLETİN İRADESİ DİYORDUK"

"Bizim en önemli sloganımız ve hedefimiz aynı zamanda yargıda ve paylaşımda adaletin sağlanmasıdır. İnancımız da bunu gerektiriyor ama bu üç alanda da maalesef adalet olmadığını görüyoruz" diyen Erbakan, şunları söyledi:

"Bir defa paylaşımda adalete bakarsanız asıl imkanlar kamudaki israfa, lüks ve şatafata gidiyor, imtiyaz holdinglere ve faize gidiyor. Emekliye, memura çiftçiye köylüye imkan kalmıyor. Yargıda adalete baktığımızda da muhalefete ayrı hukuk iktidara ayrı hukuk uygulanıyor. Biz 'kimse suçludur suçsuzdur' demiyoruz. Yargı süreci devam etsin ama bu yargı sürecinin siyasi etkilerden bağımsız olması lazım, adil bir yargılama olması lazım. İktidar partisinin belediye başkanının 98 tane dosyası varken onun hepsine takipsizlik verip de muhalefet partisine gelince bir aksiyon alınması dediğim gibi yargıda adalet olmadığını, çifte standart olduğunu ve iktidara ayrı muhalefete ayrı hukuk uygulandığını gösteren bir durum! Adaletsizlik öyle bir noktaya geldi ki bizim Giresun'da bir beldede belediye başkanlığı kazandık. O Giresun'daki beldenin bağlı olduğu ilçenin belediye başkanı iktidar kanadından ve beldenin suyunu kesti. Giresun'da Ören beldesi ve belediye başkanımız adamcağız perişan oldu ve en sonunda istifa etti. Burada esas olarak cezalandırılan halk. Hani millet iradesi diyorduk sandık diyorduk…"

"MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ SON KEZ GİYME FIRSATINI 2023 YILINDAKİ SEÇİMDE KAYBETTİLER"

"Tabi Milli Görüş gömleğini giymek demek bir defa Türkiye'nin borçlanmasını önlemek demek. Milli Görüş'ün olmazsa olmazlarından bir tanesi denk bütçenin yapılması ve faiz ödemelerinden Türkiye'nin kurtarılması demektir. Milli Görüş'ün asıl temeli paylaşımda adalet, yönetiminde adalet ve yargıda adaletin sağlanmasıdır. Tabii biz Milli Görüş gömleğini 2023 seçimlerinde tekrar bunlara giydirelim diye çok uğraştık ama maalesef başarılı olamadık. Mutabakat metninde aslında bizim yazdıklarımız Milli Görüş'ün gerekleriydi. Denk bütçe yapılsın, imtiyazlılara haksız kaynak aktarılmasın, kaynaklar milli kaynak paketleri ile üretilerek emekliye, memura, çiftçiye köylüye verilsin. Önce ahlak ve maneviyat anlayışına dönülsün. Bunları imzaladılar 'peki' dediler ama maalesef arkasından aynı tas aynı hamam devam ettiler ve Milli Görüş gömleğini belki de son kez giyinme şansını da böylece kaybettikleri için biz de zaten Cumhur İttifakı içerisinde olmayacağımızı ifade ettik."

"SAADET VE GELECEK İLE SEÇİM İTTİFAKI YAPILABİLİR"

İttifak tartışmalarına ilişkin de konuşan Erbakan, 3. İttifak için görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "İki kutuplu bir siyaset olmaması gerektiğini, güçlü bir üçüncü alternatifin olması gerektiğini eskiden beri ifade ediyoruz. Bunun için de Saadet Partisi ve Gelecek Partisi gibi Milli Görüş fikriyatına yakın partilerle bir seçim ittifakı yapılabilir bir sinerji oluşturabilir. Vatandaş da istiyor, tabanlarımız da istiyor ancak şu ana kadar resmi olarak bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN "CUMHURİYET ADAYI OLACAK MI? SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını doğru bulmadığını söyleyen Erbakan, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Olacağız, bunu zaten ifade ettik. 2023 seçimlerinde adaylıktan çektik, herhangi bir ismi destekliyor olmamızın çok olumlu bir davranış olacağını düşünmüyorum" dedi.