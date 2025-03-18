Fatih Erbakan: "Terörist İsrail, Mübarek Ramazan Ayında da Kan Dökmeye Devam Etmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih Erbakan: "Terörist İsrail, Mübarek Ramazan Ayında da Kan Dökmeye Devam Etmektedir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terörist İsrail, mübarek ramazan ayında da kan dökmeye devam etmektedir. Bu vahşet karşısında Türkiye vakit kaybetmeden somut adımlar atmalıdır. İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır. Malatya Kürecik Radar İstasyonu derhal kapatılmalıdır. Amerika’nın ülkemizdeki ve bölgemizdeki askeri varlığına son verilmelidir. Kınamalarla, diplomatik mesajlarla İsrail’in durdurulamayacağı açıktır" dedi.

18.03.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terörist İsrail, mübarek ramazan ayında da kan dökmeye devam etmektedir. Bu vahşet karşısında Türkiye vakit kaybetmeden somut adımlar atmalıdır. İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır. Malatya Kürecik Radar İstasyonu derhal kapatılmalıdır. Amerika'nın ülkemizdeki ve bölgemizdeki askeri varlığına son verilmelidir. Kınamalarla, diplomatik mesajlarla İsrail'in durdurulamayacağı açıktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in tek taraflı olarak ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye'nin acilen somut adımlar atması gerektiğini belirten Erbakan'ın paylaşımı şöyle:

"Türkiye vakit kaybetmeden somut adımlar atmalıdır"

"Terörist İsrail, mübarek Ramazan ayında da kan dökmeye devam etmektedir. Dün gece Gazze'de çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 404 masum sivili şehit eden bu zalimler, insanlık tarihine bir kara leke daha sürmüştür. Yemen'de ise Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırıda 50'den fazla masum insan şehit oldu. İsrail'in hamisi Amerika da aynen İsrail gibi Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmekten asla geri durmamaktadır. Bu vahşet karşısında Türkiye vakit kaybetmeden somut adımlar atmalıdır. İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır! Malatya Kürecik Radar İstasyonu derhal kapatılmalıdır! Amerika'nın ülkemizdeki ve bölgemizdeki askeri varlığına son verilmelidir! Kınamalarla, diplomatik mesajlarla İsrail'in durdurulamayacağı açıktır.

"Filistin halkı yalnız bırakılmamalıdır"

Terör devleti İsrail ancak güçten anlar! İslam dünyası daha fazla gecikmeden harekete geçmeli, Türkiye'nin liderliğinde D-8 fiilen işler hale getirilmelidir! Müslüman ülkeler hep birlikte somut yaptırımlar uygulamalı, Filistin halkı yalnız bırakılmamalıdır! Buradan hükümete açıkça çağrıda bulunuyoruz! İsrail'in ve onun hamisi Amerika'nın işlediği bu insanlık suçlarına karşı artık kınama yerine, somut adımlar atılmalıdır! ve son olarak şunu ifade ediyoruz: Eğer Amerika, Siyonist İsrail'i bu kadar seviyorsa, alsın o İsrail'i Alaska'ya taşısın! Bu coğrafya mazlumların evidir, zalimlere asla geçit verilmeyecektir!"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Fatih Erbakan, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Malatya, Türkiye, İsrail, Güncel, Terör, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: 'Terörist İsrail, Mübarek Ramazan Ayında da Kan Dökmeye Devam Etmektedir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GİB’den ’Vergi Borcu Ertelenen Şirketler’ İddialarına Yanıt: Hiçbir Şirketin Vergisi Ertelenmedi GİB'den 'Vergi Borcu Ertelenen Şirketler' İddialarına Yanıt: Hiçbir Şirketin Vergisi Ertelenmedi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek

14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 16:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: "Terörist İsrail, Mübarek Ramazan Ayında da Kan Dökmeye Devam Etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.