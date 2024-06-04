Fatih'te Arkadaş Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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Fatih'te Arkadaş Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı

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Fatih'te yaşanan bir kavgada, Ahmet A. isimli şüpheli arkadaşı Cihan B.'yi boynundan bıçakladı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaralı Cihan B.'nin tedavisi devam ediyor. Her iki kişinin de suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi.

04.06.2024 12:42
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Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, FATİH'te Ahmet A. isimli şüpheli kavga ettiği arkadaşı Cihan B.'yi boynundan bıçakladı. Ekipler yaptıkları çalışmada şüpheli Ahmet A.'yı kısa sürede yakalarken, yaralı Cihan B.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi

Olay, 2 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Ahmet A. ile Cihan B. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet A. cebinden çıkardığı bıçakla Cihan B.'yi boynundan bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaları Cihan B.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri şüpheli Ahmet A.'nı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet A. tutuklanırken, Cihan B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2 KİŞİNİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan boynundan yaralanan Cihan B.'nin, daha önceden 2 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 6 uyuşturucu kullanma, 1 kasten yaralama, 1 çocuğun cinsel istismarı suçu olduğu, şüpheli Ahmet A.'nın ise 2 kasten yaralama, 1 evden hırsızlık, 1 tane de uyuşturucu kullanma kaydı olduğu öğrenildi.

Fatih\'te Arkadaş Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı
Kaynak: DHA

Kavga, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Arkadaş Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika

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