 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih'te Çay Ocağı İşleten Kişi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te Çay Ocağı İşleten Kişi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Fatih\'te Çay Ocağı İşleten Kişi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Fatih'te bir kişi, işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis çalışma başlattı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

31.01.2024 20:08
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir kişi, işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocamustafapaşa, Fatih, Saldırı, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Çay Ocağı İşleten Kişi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 20:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Çay Ocağı İşleten Kişi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement