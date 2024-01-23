Fatih\'te Özbekistanlı kadın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ali AKSOYER/İSTANBUL,FATİH'te 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Özbekistanlı iki kadın, birlikte alkol aldıkları Mohamad Z.U. (26) tarafından kendi evlerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Fatıma M. ifadesinde "Birlikte içki içiyorduk. Birden bıçağını çıkarak bize saldırdı. Ben başka bir odaya kaçıp kapıyı kilitleyerek ölümden kurtuldum" dediği öğrenildi. Saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.

Fatih, Mollagürani mahallesinde 21 Ocak Pazar Günü saat 01.20 sıralarında 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen olayda, bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Özbek uyruklu Shakhonaza Kurbanova (34) 'ın bıçaklanarak öldürülmüş bir halde buldu. Aynı evde başka bir odada bulunan Fatıma M.(38) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BAŞKA BİR ODAYA KOŞUP KAPIYI KİLİTLEDİM

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada yaralı Fatıma M.'nin ifadesine başvurdu. Fatıma M. "Arkadaşımla birlikte aynı evde kalıyorduk. Akşam saatlerinde ismini 'Zeki' olarak bildiğim bir kişi eve geldi. Birlikte içki içiyorduk. Daha sonra aramızda tartışma yaşandı. Dışardan gelen kişi bir anda bıçağını çekerek bana ve arkadaşıma saldırdı. Ben onu iterek koşup evin bir başka odasına girip kapıyı kilitledim. Polise çağırdım" dedi.

ŞÜPHELİ "İSTEMEDEN OLDU" DEDİ

Polis tarafından yapılan çalışmalarda, eve gelen kişinin 'Zeki' ismini kullanan Afganistan uyruklu Mohamad Z.U. olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi Güngören'de saklandığı evde gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Şüphelinin alkolün etkisiyle ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli "Neden yaptınız" sorusuna "İstemeden oldu" cevabını verdi.