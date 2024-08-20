FATİH'TEKİ KÖPEK SALDIRISINDA ÖLEN AYHAN ÖZÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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FATİH'TEKİ KÖPEK SALDIRISINDA ÖLEN AYHAN ÖZÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ

FATİH'te 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Ayhan Özçelik (40), Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Özçelik'in ablası Aycan Özçelik, 'Bu acı dinmez, engelli bir çocuktu. Bizim çocuklarımız sokağa gitmesin mi, gezmesin mi? Çocuklar sokağa inip insanlar rahatlıkla gezsinler dolaşsınlar istiyoruz' dedi.

20.08.2024 15:17
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FATİH'TEKİ KÖPEK SALDIRISINDA ÖLEN AYHAN ÖZÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ

- Abla Aycan Özçelik: Bu acı dinmez

Faruk SAVAŞ - Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, FATİH'te 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Ayhan Özçelik (40), Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Özçelik'in ablası Aycan Özçelik, "Bu acı dinmez, engelli bir çocuktu. Bizim çocuklarımız sokağa gitmesin mi, gezmesin mi? Çocuklar sokağa inip insanlar rahatlıkla gezsinler dolaşsınlar istiyoruz" dedi.

Fatih'te, Sümbül Efendi Mahallesi'nde, dün saat 06.00 sıralarında sokakta yürürken 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik (40) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeteti. Özçelik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Özçelik için Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Özçelik'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Özçelik'in cansız bedeni, yakınlarından helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

"VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNDE HASAR VARDI"

Cenaze töreninde konuşan Ayhan Özçelik'in yakını Yusuf Özçelik, "Dün gece sabah 4-5 civarında oradan yürürken köpeklerin saldırısına uğruyor. Başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor, orada daha önce de yakın bir akrabamızın yaralanmasıyla biten bir iki olay daha yaşanmış. Sabah 7 gibi bana oradaki belediye çalışanı arkadaşlar resim attılar, bu sizin akrabanız mı diye. Ona dayanarak direk hastaneye koştum. Çocuk oradaydı, o kişiydi. Doktorun anlattığına göre boğazı parçalanmıştı. Vücudunun birçok yerinde hasar vardı" dedi.

"BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Yusuf Özçelik, "Bizim bir şikayetimiz var tabi, sadece bizim değil orada yaşayan insanların. Bu bizim başımıza gelen bir olay başkasının başına da gelmesin. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Bugün yarın okullar açılacak, çocuklar okula gidecek. Servisi olmayan çocuklar var, o çocuklar direk okula gidiyor. Bunun çözülmesi lazım. Bizim tepkimiz bu hayvan severlere. Bugün cenazemiz oldu burada bir tanesi gelmedi buraya. Nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl oldu olay diye kimse sormadı bize. Tabi ki tepkimiz onlara. Bugün bu çocuk 2 tane köpek öldürseydi dünyayı başına yıkarlardı, ülkenin altını üstüne getireceklerdi. Bu çocuk bugün öldürüldü bir tanesi gelip keşke olmasaydı diye bir baş sağlığı dileyebilirlerdi" diye konuştu.

"İNSANLAR RAHATLIKLA GEZSİNLER DOLAŞSINLAR İSTİYORUZ"

Ayhan Özçelik'in ablası Aycan Özçelik ise, "Şu anda canımız yanıyor ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Ne olursa olsun, kim ne yapacaksa yapsın, bir şeyler yapsınlar. Bu acı dinmez, o çocuk özürlüydü, engelli bir çocuktu. Bizim çocuklarımız sokağa gitmesin mi, gezmesin mi? Ne olursa olsun bir şeyler yapın, bizim acımızı dindirin. Çocuklar sokağa inip insanlar rahatlıkla gezsinler dolaşsınlar istiyoruz. Kardeşimi paramparça ettiler" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FATİH'TEKİ KÖPEK SALDIRISINDA ÖLEN AYHAN ÖZÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TEKİ KÖPEK SALDIRISINDA ÖLEN AYHAN ÖZÇELİK TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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