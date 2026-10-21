Fatsa'da köylüler maden ruhsatlarının iptali için Ankara'da hâkim karşısına çıktı

(ANKARA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ihale edilen maden ruhsatlarının iptali istemiyle köylülerin açtığı davanın duruşması Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Bölgedeki tarım, hayvancılık ve ekoturizm hesaba katılmadan ihale yapıldığını belirten köylüler, "Karadeniz, iklim krizinde bu ülkenin sigortasıdır" dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ihale edilen maden ruhsatlarının iptali istemiyle açılan davanın duruşması, Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesinde adliye önünde bir araya gelen mahalle muhtarları, bölge sakinleri, siyasi parti temsilcileri ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nin Avukatı Nur Hilal Gündüz, şunları söyledi:

"Bugün burada Ankara İdare Mahkemesinde köylerimiz satılmasın diye duruşmayı geldik. Köylerimiz MAPEG tarafından ihale edildi. Maden sahası ilan edildi. Bu köylerde köylülerimiz ve bizler yaşıyoruz. Fındık, kivi yetiştiriyoruz. Sularımızı içip, nefes alıp burada yaşıyoruz. Ama MAPEG buraların maden sahası olduğunu ve altın madeni sahası ilan edildiğini ve artık bizleri istemediğini ilan etti. Bizler de bir araya geldik. Ankara İdare Mahkemesi'nde adaleti aramaya, sesimizi duyurmaya geldik. Bu ihaleleri iptal ettirmeye geldik."

"BÜTÜN FATSA'NIN GÖNLÜ BURADA"

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Alaattin Yılmazer, "Biz bizden habersiz, o köylerin rızası olmadan masa başında çizilmiş, ruhsat sahalarıyla kendi topraklarımızın birileri zengin olacak diye üç beş şirkete karşı çıkmak için geldik. Mahkemeye ürettiğimiz değerlerin, üretim kültüründe ısrarcı olduğumuzu söylemek için geldik. Bütün Fatsa'nın gönlü buradadır. Umarım bu inattan vazgeçerler" diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da şöyle konuştu:

"Onurlu bir mücadele için buradasınız. Maalesef masa başında 2025 yılında çıkarılan yasaya bağlı olarak MAPEG denilen bir kuruluş her şeyi ruhsatlandırıp, sermaye gruplarına peşkeş çekilen bur durumla karşı karşıyayız. Fatsa'nın bütün tarım alanları, yaşam alanlarının gitmesi söz konusudur... Türkiye'nin her tarafından köylülerin isyanı şirketler karşısında ve rejim karşısında direniyorlar. Uşak'da, Akbelen'de direniyorlar... Açıkçası yargı doğrudan bu rejimin ve sermaye gruplarının ihtiyacına göre planlanmış bir faaliyeti yürütüyor. Kamu yararı demek halkın ihtiyaçlarına ve çıkarlarına göre hareket etmek demektir. Şirketlerin ihtiyacına göre hareket eden bir kamu yararı anlayışları var."

DURUŞMADA RUHSATLARIN İPTAL EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan avukatlar ve köylüler, koruma statüsü olan bölgelere ruhsat verildiğini, kümülatif etki değerlendirmesi yapılmadan ihale yapıldığını belirterek, "Bölgedeki tarım, hayvancılık ve ekoturizm hesaba katılmadan ihale yapışmıştır. Kamu yararı yoktur. Karadeniz, iklim krizinde bu ülkenin sigortasıdır. İşlemin iptali gerekmektedir" dedi. Bölgenin fındık üretim merkezi olduğunu belirten köylüler ve avukatlar, vatandaşların hayatlarının hiçe sayılarak maden ihalesi yapıldığını savundu.