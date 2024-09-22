Fedai Aktaş'ın Eşi Anısına Vefa - Son Dakika
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Fedai Aktaş'ın Eşi Anısına Vefa

Fedai Aktaş\'ın Eşi Anısına Vefa

Fedai Aktaş, 20 yıldır down sendromlu kayınbiraderine özenle bakıyor, onu evlatları gibi seviyor.

22.09.2024 11:17  Güncelleme: 12:50
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Fedai ve Ayten Aktaş çifti, 24 yıl önce Ayten Aktaş'ın kardeşi down sendromlu Adem Karaoğlu'nu yanlarına alarak, 3 çocuklarıyla birlikte bakmaya başladı. Ayten Aktaş'ın 4 yıl sonra geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etmesi üzerine Fedai Aktaş, çocuklarının yanı sıra kayınbiraderiyle de ilgilendi. Kayınbiraderini bir an olsun yalnız bırakmayan ve bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Aktaş, çocuklarının evlenip ayrılmasının ardından son yıllarda Karaoğlu ile yalnız yaşıyor.

Eşinin emaneti olan Down Sendromlu kayınbiraderine 20 senedir bakıyor

"SABAH TEMİZLİĞİNİ YAPIP YEMEĞİNİ YEDİRİYORUM"

Aktaş, AA muhabirine, kayınbiraderine seve seve baktığını ve onu çocuklarından ayırmadığını söyledi. Adem'in sürekli kendisiyle kaldığını belirten Aktaş, "Sabah temizliğini yapıyorum, yemeğini yediriyorum, beraber dışarı çıkıyoruz, televizyon seyrediyoruz," ifadelerini kullandı.

Eşinin emaneti olan Down Sendromlu kayınbiraderine 20 senedir bakıyor

"ÖLENE KADAR ONUN YANINDAYIM"

Kayınbiraderini bir an olsun yalnız bırakmadığını, hiçbir sosyal yaşantısı bulunmamasına rağmen bundan şikayetçi olmadığını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Rahmetli hanımımın kardeşi. 20 senedir yanımda. İncitmedim, incinmedim. Elimden geldiği kadarıyla bakmaya çalıştım. Hanıma Allah'tan rahmet diliyorum, ondan emanet bize. O sanki benim kardeşim ya da oğlum, nasıl kabul ederseler. Ben onu canıgönülden seviyorum, evlatlarımdan ayırt etmiyorum." Fedai Aktaş, 20 senedir kayınbiraderinin yanında olduğuna dikkat çekerek, "Ben ne yiyorsam o da onu yiyor. Ben ne giyiyorsam o da onu giyiyor. Onu incitmedim, Allah da onu incitmesin. Ölene kadar onun yanındayım," ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, amasya, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fedai Aktaş'ın Eşi Anısına Vefa - Son Dakika

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