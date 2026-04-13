Süper Lig'de Kalite Farkı ve Bireysel Yeteneklerin Önemi

Öyle bir lig izliyoruz ki; alt, üst, orta pek fark etmiyor! Çoğu takım benzer oynuyor ancak kazananlar daha çok para harcayanlar oluyor. Çünkü sonucu ağırlıklı olarak oyundan çok oyuncu marifeti belirliyor. Bir önceki maç örneğinde olduğu gibi, Paul Onachu ve Ernest Muçi'den yoksun Trabzon zor da olsa öne geçerek ilerlediği maçta, stoperleri Chibuike Nwaiwu'nun anlamsız penaltısıyla berabere kaldı!

Keza Kayseri'de, ilk devre son iki üç dakikaya kadar hangisinin ligin neresindeki takım olduğunu anlamanın zor olduğu bir karşılaşmaydı. Şampiyonluğa oynayanla küme düşmemeye oynayan yaklaşık davranışlar içindeydi. Nihayetinde devre boyu sadece şut atabilen Fenerbahçe, marifetli Kante'nin vuruşuyla öne geçti ve konu da kapandı! Ev sahibinin maçı kazanması düşük ihtimal görünüyorsa da o ihtimale yönelik çabası da var değildi.

İkinci devre başlar başlamaz üst üste iki gol daha attı Fenerbahçe. Ama ne goller! İlkinde Anderson Talisca'ya yapabildiği en iyi vuruşu yaptırmak için ceza yayı üzerini boş bıraktılar, ikincisinde kornere çıkmasını engelleyeyim derken Nene'ye boş kaleye gol attırdılar. Liderle yine 1 puana düşürdüler farkı. Ve yarın ne olacağını kestirmek elbette güç ancak bu tip oyunlarla ülke futbolunun ayağa kalkamayacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

Kayseri şu anda Süper Lig'in en sıkıntılı takımlarından. Geçici teknik sorumlu Muhammet Türkmen dönemindeki Göztepe ve Alanya maçlarında çok daha dayanıklı, çok daha tutarlılardı. Ancak Erling Moe ile o hissi vermiyorlar bana artık. Dün Fenerbahçe karşısında 4 savunmacı artı 3 dirençli orta sahayla iki blok halinde kapandılar ama ilk yarının sonlarına doğru başlayan dağınıklık 60'larda maçın fişi çekilene kadar sürdü.

Fenerbahçe'nin rahat kazandığı maçta merkez ikilisi Kante-Guendouzi ve tabelanın başrolü Talisca'nın yanı sıra bir parantezi de Skriniar için açmak isterim. Dün sahada sadece 45 dakika kalabildi ama yine de fark yarattı: O oynadığında savunmayı daha fazla öne çıkarıyor. Takımının boyunu kısaltıyor. Ön tarafın işini kolaylaştırıyor. Asensio'yla birlikte Fenerbahçe'nin en kritik adamı Skriniar.

Fenerbahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu. İlk yarıda Fenerbahçe bal yapmayan arı gibiydi. Ceza alanına kadar geliyorlar ama gerisi boş. Fakat devre biterken Kante'nin vuruşu, gol oluverdi.

İyi mi vurdu? Belki. İsteyerek mi vurdu? Tabii ama ayağına oturan top gitti köşeden gol oldu. İkinci yarı Kayseri çok iyi başladı. Pozisyonlar üretirken ve Fenerbahçe baskı altındayken bu sefer de Talisca, sırf mükemmel bir vuruş tekniği olduğu için Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. Ondan sonra zaten iş bitti. Nene topu kaptı, gol attı. Talisca kafayı vurdu, golü yaptı ve korkulabilecek bir deplasman rahat geçti.

Ama bazı oyuncular asla ve asla Fenerbahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da Fenerbahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de. Hakem Ali Yılmaz için iyi şeyler söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Bazı sarı kartları es geçti, bazı faulleri yanlış verdi ama Makarov'a verdiği sarı kart doğru. Makarov, gerçek anlamda Guendouzi'ye kafa atmıyor.

Kolay görünen zor maçlardan biriydi Fenerbahçe adına. Karagümrük'den daha önce ağızları yanmıştı, bu kez elinde hücum planı da olan Kayseri direnci ile karşılaştılar. Asensio'nun yokluğunda çözüm üretmek zor. Görevi Talisca'dan bekliyorlar ama onun aklında takımı oynatmak yok. Sürekli kaleyi düşünüp, kendine şut açısı yaratmak ilk düşüncesi. Rakip kapanınca da takımın hedef pas noktası haline geldi.

Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi. Guendouzi'nin de hakkını yamadan, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bitime beş maç kala hala Semedo'yu bekliyor sarı-lacivertliler. Sakatlık geçti ama maç eksiği ya da Nene ile uyumsuzluğu, hangisini seçerseniz seçin Fenerbahçe sadece sol kanattan oynamaya çalışan bir takım haline geldi. Lig biterken bu tip teknik eleştiriler yapmanın çok anlamı da yok aslında. Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların aklı ve yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek, Trabzonspor ile araya iki puan koymak hepsinden önemliydi Fenerbahçe adına.