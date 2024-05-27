Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sahanın dışındaki bazı gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef' - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sahanın dışındaki bazı gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: \'Sahanın dışındaki bazı gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef\'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, 'İstediğimiz gibi olmadı ama sezon başından bugüne kadar oyuncularımla birlikte ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yaptık, çok çalıştık, çok uğraştık. Şampiyon olmayı çok istedik. Sahanın dışındaki bazı gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef' dedi.

27.05.2024 00:27
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(İSTANBUL) - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "İstediğimiz gibi olmadı ama sezon başından bugüne kadar oyuncularımla birlikte ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yaptık, çok çalıştık, çok uğraştık. Şampiyon olmayı çok istedik. Sahanın dışındaki bazı gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef" dedi.

Şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Trendyol Süper Lig'nde Ülker Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, stadı dolduran binlerce taraftarın desteğiyle sahaya çıktı. Fenerbahçe 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. 15. dakikada Sebestian Szymanski ve 36. dakikada Dusan Tadic'in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King golleri geldi. Fenerbahçce'nin galip gelmesi şampiyonluk için yeterli olmadı. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ise, 2023- 2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı.

"Sahanın dışındaki bazı görünmeyen gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında şampiyon olamadıkları için üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"İstediğiniz gibi olmadı ama sezon başından bugüne kadar oyuncularımla birlikte ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yaptık, çok çalıştık, çok uğraştık. Şampiyon olmayı çok istedik. Sahanın dışındaki bazı görünmeyen gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef. Geçen hafta da gerçek şampiyonun kim olduğunu herkese gösterdik. Sonuçta 99 gol, 99 puan... Fenerbahçe tarihini, Türk futbol tarihi, bu alınan puanları hak edilen ve hak edilerek alınan bu puanları hiçbir zaman unutmayacak. Sonuçta bu akşam da bütün taraftarlarımızın gerçek şampiyonun kim olduğunu, oyuncularımın oynadığı futbolla takdir ederek, onları alkışlayarak bizlere gösterdiler. Camiamızın, taraftarlarımızın kalplerinde taraflı tarafsız herkesin gönüllerin şampiyonu olduğumuzu, bütün kamuoyu bunu gördü. Onun için sezon başından bugüne kadar oyuncularımla birlikte vermiş olduğumuz mücadelelerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Personele, ekibime, taraftarlarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenen medya mensuplarına çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımız Ali Koç'a ve yöneticilerime bize verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sonuçta biz çok istedik, olamadık ama neden olamadığımız net bir şekilde geçen hafta tescillendi. Bunun için oyuncularımla gurur duyuyorum. Tertemiz alınan puanlar ve hak edilmiş bir şampiyonluğu elimizden nasıl sahanın dışında alındığı da çok net geçen hafta ortaya çıktı. Sonuçta bu akşam gönüllerin şampiyonu olarak, taraftarlarımız, oyuncularımızı tebrik etti. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bütün camiamıza, bütün taraftarlarımıza bize inanıp bugüne kadar vermiş olduğu desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ederim."

"Benim için de Fenerbahçe için de hayırlısı neyse o olur"

Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmaycağına ilişkin Kartal, "Oyuncularımı tebrik ettim. Dün başkanımız Samandıraya geldi benimle konuştu. Herhangi bir kalma gitmeyle ilgili bir şey konuşmadık. Sonuçta Fenerbahçe Kulübü ile benim mukavelem bitti. Hayırlısı neyse o olur. Kalmam mı gerekiyor, ayrılmam mı gerekiyor? Benim için de Fenerbahçe için de hayırlısı neyse o olur" diye konuştu.

"Bazı şeyleri aşamadık"

Şampiyon olamadıkları için taraftarlardan özür dileyen Kartal şöyle konuştu: "Sezon başından bugüne kadar bizim gerçeğimiz burası. Yani buradaki taraftarın bana ve oyuncularınıza karşı gösterdikleri ilgi, alaka ve sevgi bizi hep motive etti, ayakta tuttu. Çünkü bize inandılar, güvendiler. Hiçbir zaman bize olan inançlarını kaybetmediler. Onların bize olan inancı bizi motive etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sonuçta o yazıyor, bu çiziyor. Ama bizim gerçek realitemiz burası. Ben buraya bakarım. Tribünlere bakarım. Tribünde zaten en ufak bir rüzgar hissedersem ben bu camianın evladı olarak gereğini zaten yapardım. Ama hep bana destek verildi. Hep Taraftarlarımız bizi motive etti. Biz de onların bize olan güvenlerine karşı onları mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Aldığımız puanlarla, oynattığımız futbolla, atılan gollerle biz de onları mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Sonuçta yine söylüyorum, bazı şeyleri aşamadık."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sahanın dışındaki bazı gizli güçlerin ellerini açamadık maalesef' - Son Dakika
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