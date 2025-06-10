Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Nurcan Zeyrek: "ben Ona Sözümü Verdim Bugün. Hep Dik Duracağım" - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Nurcan Zeyrek: "ben Ona Sözümü Verdim Bugün. Hep Dik Duracağım"

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Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Nurcan Zeyrek: "ben Ona Sözümü Verdim Bugün. Hep Dik Duracağım"
10.06.2025 12:32  Güncelleme: 13:06
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Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Nurcan Zeyrek: "ben Ona Sözümü Verdim Bugün. Hep Dik Duracağım"
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Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında haşatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem de baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa’nın bütün Türkiye’nin duaları bizimle" dedi.

(MANİSA) - Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında haşatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem de baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın bütün Türkiye'nin duaları bizimle" dedi.

Geçirdiği kaza sonucu dün tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ailesi ve yakınları, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ile milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, çok sayıda sendika ve iş dünyası temsilcisi ile yurttaşlar katıldı.

Zeyrek'in naaşı hastaneden sonra gasilhaneye götürüldü. Daha sonra naaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi. Naaş getirilirken törene katılan binlerce vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı ve alkışlarla karşılandı.

Zeyrek'in 6 Haziran'da ağır yaralanmasının fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınmıştı. Gülten Zeyrek, oğlu Ferdi Zeyrek için belediye önünde düzenlenen törene sağlık ekipleri eşliğinde geldi.

Törende kürsüye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Desti, şöyle konuştu:

"Ferdi Bey'le tanışıklığımız 31 Mart seçimlerinden sonra oldu. Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu hissettim. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı, 'Hiçbir şey boşa gitmemeli. Her şeye Manisa için bakmalıyız. Manisa'ya bir faydası var mı, yaptığımız işin Manisa'ya bir katkısı oluyor mu önce buna bakalım Burak Bey' derdi. Her bayramda her tatil öncesi olduğu gibi tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. Son bayram ziyaretinde de vasiyet eder gibi 'İyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin çünkü dönüşte çok çalışacağız arkadaşlar' dedi. Bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey, bize emanet ettiği bayrağı alıp daha da yukarıya taşımak, Manisa'ya hak ettiği değeri gösterecek hizmetleri sunmak, elimizden geleni yapmak, çok çalışmak."

"O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu. O, çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan 'Yapacak çok işim' var diyordu. Hep hayaliydi. 'Ben belediye başkanı olacağım' diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki; 'Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var.' Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem de baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

"Başkanımız çok güzel işler yaptı"

Dualarını okumak ve helallik istemek üzere kürsüye gelen Manisa Müftü Vekili İsmail Temur ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün acı bir gündeyiz. Merhum başkanımızla bayram sabahını Hatuniye'de birlikte kılmıştık. Rabbim mekanını cennet eylesin. Güzel bir insandı. Cenabıhak, Kur'an-ı Kerim'de; 'Biz sizi hayatla, ölümle imtihan ederiz. Kim güzel iş yapar onu sınamak için' diye buyuruyor. Başkanımız çok güzel işler yaptı. Kısa zaman olmasına rağmen. Siyaset üstü gördüğümüz kadarıyla, bütün insanların sevgisini, saygısını kazandı. Biz memnunduk. Ben aile adına başkanımız hakkında helallik istiyorum. Helalliğiniz hürmetine başkanımızı cenneti ile cemali ile müşerref eylesin. Geride kalan kıymetli eşi, muhterem annesi, evlatları, sevenleri, camiaya baş sağlığı diliyorum. Hizmetleri ile anacağız. Güzel yüzü ile anacağız. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Ferdi Zeyrek'in naaşı, törenin ardından Hatuniye Camisi'ne, ardından törenle Cumhuriyet Meydanı'na götürülecek. Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'na defnedilecek. Taziyeler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecek.

Öte yandan, Ferdi Zeyrek için Manisa'nın 17 ilçesindeki bin 766 camiden sela okundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Nurcan Zeyrek: 'ben Ona Sözümü Verdim Bugün. Hep Dik Duracağım' - Son Dakika

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