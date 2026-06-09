Merhum Başkan Ferdi Zeyrek Anıldı

(MANİSA) - Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan eşi Nurcan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve belediye yöneticileri, Zeyrek'in kent yönetimine ve Manisa'ya bıraktığı mirası anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, vefatının birinci yılında merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için anma töreni düzenlendi. Belediye binasında gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ"

Törende konuşan Nurcan Zeyrek, "Geçen sene, bir sene geçmiş, bana göre daha dün gibi. Burada, Ferdi için kalbim, onun kalbi bende ve ben hayatta olduğum sürece yaşamaya aşamaya devam edeceğini bildiren haykırışlarda bulunmuşum. Kendimde değildim. Sonrasında izlediğimde kalpten ve gönülden gelen haykırışların biraz şiir gibi olduğunu gördüm. Sevginin, aşkın büyüklüğünü gördüm. Şimdi sizleri burada görünce o günü yaşıyorum. Ama geçen bir yıl benim ailem, kızlarım, hepimiz için çok zor bir süreçti. Mücadele ile uğraştım. Dik durmak için çok çabaladım. Ferdi'nin istediği gibi başımı asla indirmedim. Hayatta olduğum sürece de bu başımı indirmeyeceğim. Ferdi'nin vefatının daha üçüncü haftasıydı. Vakıf kurmak için kızımla beraber Ankara'ya gittim. Vakıf, Ferdi'nin sadece ismi değil, onun vicdanı, iyiliği ve devamı içindi. ve siz Manisam bunun için bize o kadar çok destek oldunuz ki hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden. Çünkü bizim arkamızda yapılar yoktu. Holdingler yoktu. Sadece Manisam vardı ve Türkiye vardı. Tekrar söylüyorum, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir anımdan Ferdi'yle ilgili siz çalışanlarına bahsetmek isterim. Ferdi, biliyorsunuz, sabahın yedisinde kalkar, sekizde belediye binasında olurdu. Bir keresinde dedim ki: 'Ya Ferdi, belediyeyi sen mi örtüyorsun? Bir kahvaltı yapalım, dokuzda git.' Dediğimde, 'Hayır, benim belediye çalışanından hiçbir farkım yok. Ben de çalışacağım, onlar da çalışacak.' diyordu. O yüzden size hiç başkan olmadı. Ferdi Abiniz oldu, yol arkadaşınız oldu. Onun farkı bu oldu" dedi.

"FERDİ BAŞKAN SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ BAŞLATTI"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ferdi'yle çalışmak istiyordum ve onun için çok çalışmıştım. Çok da güzel bir seçim geçirdik. Çok mutlu olduk. Hani bazı şeyler vardır ya, o mutluluklardan biriydi. Hatta benim hala o geceki mutluluğumu anlatan, benim eşimle, Ferdi'nin eşiyle olan çok samimi fotoğraflarım var. Öyle samimi fotoğraflar yakalamışlar ki ben onları odama asmış olurum. Her sabah belediyeye geldiğim zaman göreyim, diye. Çünkü bizim için çok keyifli bir gündü. Seçim akşamı çok güzeldi. Çünkü ben Manisa'ya neler yapabileceğini, Manisa'da neler değiştirebileceğini çok iyi biliyordum. Ki değiştirmeye de başlamıştı. Çünkü bu işlerin planı var, projesi var, uzun çalışma saatleri ve zamanları var. Ama belediyede bir niyeti değiştirebilirsiniz ve o değiştirmişti. Belediyenin sosyal anlamda belediyeciliğini değiştirebilirsiniz ve Türkiye'de görülmemiş, bakın altını çizerek söylüyorum; İstanbul'da Ekrem Başkan'ın yaptığını Türkiye'de belki de bir tek Manisa'da Ferdi Başkan yapmıştı. Sosyal belediyeciliği başlattı" dedi.

FERDİ BAŞKANIN ADI MANİSA'DA YAŞAYACAK

"Kimsesizin kimsesi oldu. Hani o gördüğünüz videolar aslında çok basit videolardı. Bir engelli çocuğun yanındaydı. Bir ihtiyacı olan yaşlı teyzenin yanındaydı. ve insanların gönlüne işte öyle girdi. O bir senenin sonunda, rahmetli olduğu o kötü gece ve o kötü süreçten sonra cenazesinin çok kalabalık olması aslında bizim çok iyi bildiğimiz bir şeydi. Çünkü herkesin gönlüne girmişti. Belediye çalışanlarının gönlüne girmişti" diyen Dutlulu sözlerine şu şekilde devam etti:"

"Kimseye kötülük yapmadı ama ona çok kişi kötülük yapmaya çalıştı. Bir belediye başkanıydı, başarılıydı. Çok kişi onu yıpratmak istedi. Üzüldü de, çok da üzüldü. Onu da biliyorum. Ama ailesi vardı, eşi vardı. Şimdi büyük bir yokluk kaldı. Onu çok arıyorlar. Hepimiz çok arıyoruz. Keşke o kaza olmasaydı. Ferdi şu an burada olsaydı. Hep beraber başka şeyler kutluyor olsaydık. Ben Akhisar Belediye Başkanlığı'na devam etseydim, o da bizim Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız olsaydı. Ama hayat, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmuyor ve kaderin de önüne geçemiyorsunuz. Keşke bugünleri bilmeseydik, görmeseydik. Ama biliyoruz, görüyoruz, üzülüyoruz. O üzüntü içimizde. Ama sonuçta bize verilmiş bir emanet var, bir şehrin emaneti var. İşte Nurcan Hanım bunu Ferdi Zeyrek Vakfı'yla öteye götürmeye çalışıyor. Bana Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevi verildi. Yapacak bir şey yok. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onun gibi yapamayız, onun yerini dolduramayız. Ama elimizden geldiğince bu şehre hizmet etmek bizim görevimiz. Onun için elimizden geleni yapacağız."

"BU ŞEHİR FERDİ BAŞKANIMIZI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Çok zor şartlar altında çalışıyoruz, açık söylemek lazım. İşte Genel Başkanımız Özgür Özel'in yaşadıkları ortada, hemşehrimizin yaşadıkları ortada, diğer belediye başkanlarımızın yaşadıkları ortada. Belki yaşasaydı Ferdi Başkan'a da eziyet edeceklerdi. Nereden biliyoruz? İşte rahmetli oldu, hala adını kullanarak neler söylüyorlar. Çok üzücü şeyler bunlar. Rahmetli bir insanı böyle bir şekilde şahit göstermek kadar aşağılık bir şey olamaz. Adamın kendini savunacak dili yok. Seviyoruz, güveniyoruz. Genel Başkanımızı seviyoruz, güveniyoruz. Ferdi'nin ailesini seviyoruz. Her zaman onların yanındayız. Bu şehir Ferdi Başkanımızı hiçbir zaman unutmayacak. Her yerde, 17 ilçede çalışıyoruz. Manisa merkezinde çalışıyoruz. Arka arkaya işler yapacağız. Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin ihalesi bu yaz olacak. Yani her yerde yapacağımız işlerle, onun hayal ettiği şehri yaşatarak, onun hayal ettiği şehri inşa ederek inşallah onu anmaya devam edeceğiz. Her zaman aklımızda, dilimizde olacak. Biz onu çok seviyoruz. İyi ki bu şehirden bir Ferdi geçti. Keşke daha uzun süre olsaydı ama iyi ki geçti. Onun adı her yerde yaşayacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Bir yıl olmuş, nasıl geçtiğini biz de anlamadık. Bu kalabalığı görünce birden ben de dokuz Haziran iki bin yirmi beşe döndüm. Çok zor günlerdi. Hala da içimizde özlemle, saygıyla anıyoruz Ferdi Başkanımızı. Çok nezaketli bir insandı, çok kibar bir insandı. Arkasında kocaman bir sevgi dağı bıraktı. Manisa için bir şanstı" ifadelerini kullandı.

KARANFİL BIRAKILDI

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua gerçekleştirildi. Program, katılımcıların Ferdi Zeyrek'in fotoğrafına karanfil bırakmasıyla sona erdi.