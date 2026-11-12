Ferhat Bingöl, eski eşini silahla yaraladığı davada 5 yıl 10 ay 3 gün hapis aldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı Aysel Aydemir'i (39) pompalı tüfekle vurmaya çalışan ancak tüfek tutukluk yapınca belinden çıkardığı tabancayla bacaklarından vuran Ferhat Bingöl'e (43), yeniden yargılandığı davada 5 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu ve eyleminin kanunun birden fazla nitelikli halini ihlal etmesi hususları dikkate alınarak temel cezanın üst sınıra yakın olacak şekilde tayin edildiği vurgulandı.

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran 2023'te saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, hakkında koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı. Aysel Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat Bingöl tutuklanırken, Aysel Aydemir tedavisinin ardından taburcu edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak avukatların itirazları üzerine dosya, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2024 yılında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Bingöl'ü 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 15 yıl hapis ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırdı. Bingöl'ün cezasında, herhangi bir indirim yapılmadı.

YARGITAY BOZDU

İtirazlar üzerine dosya istinafa gitti. Dosyayı inceleyen Ceza Dairesi tarafların itiraz gerekçelerini yerinde görmeyip reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Bingöl'ün Aysel Aydemir'i sağ bacak ve sol diz bölgesinden yaraladığını ve eylemine 'kendiliğinden' son vererek kaçtığını belirtti. Bingöl'ün öldürmeye elverişli tabanca ile ciddi bir engel hal bulunmamasına rağmen yakın ve etkili mesafeden yere düşmüş vaziyetteki Aysel Aydemir'in hayati bölgelerini hedef alarak ateş etme imkanı olmasına rağmen bacak bölgesine ateş ettiği belirtildi. Bu nedenlerle suç niteliğinde yanılgıya düşülerek 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesinin hukuka aykırı bulunduğuna karar verildi. Bingöl'e 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan' ceza verilmesi gerektiğine karar veren Ceza Dairesi, hükmü bozup dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ekim ayında Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeniden yargılanan Bingöl 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Bingöl'e verilen kararın gerekçesi açıklandı. Olayda, Bingöl'ün tüfekle Aydemir'e bir el ateş ettiği ancak isabet etmediği, tüfeğin tutukluk yapması sebebiyle belinde çıkardığı tabancayla Aysel Aydemir'e ateş edip, sağ ve sol diz bölgesinden yaraladığı belirtildi. Devamında Bingöl'ün eylemine devam etmesine ciddi bir engel bulunmamasına karşın eylemine kendiliğinden son vererek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bu sebeplerden heyet, Ferhat Bingöl'ün kastının öldürmeye yönelik olduğu hususunda şüphe oluştuğuna kanaat getirdiği kararda yer aldı.

Bingöl'e verilen cezanın, suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, Ferhat Bingöl'ün eyleminin kanunun birden fazla nitelikli halini ihlal etmesi hususları dikkate alınarak temel ceza üst sınıra yakın olacak şekilde tayin edildiği vurgulandı.