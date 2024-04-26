Fethiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Semineri Gerçekleştirildi

Fethiye\'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Semineri Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerde, onarıcı adalet ve uzlaştırma mekanizmasına ilişkin konular ele alındı. Seminerde, uzlaştırma kurumunda bilgi ve farkındalığın artırılması ve işbirliği yolları değerlendirildi. Projenin amacı, adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesini sağlamaktır.

26.04.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi" semineri gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında ilçedeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminerde, onarıcı adalet ve uygulamaları ile uzlaştırma mekanizmasına ilişkin konular ele alındı.

Seminerde, uzlaştırma kurumunda bilgi ve farkındalığın artırılması ile uzlaştırma sürecinin en önemli aktörleri olan Cumhuriyet savcıları ve hakimler arasındaki işbirliği yolları değerlendirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, yaptığı konuşmada, daha hızlı bir uyuşmazlık çözümü sağlayarak adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesi hedefiyle Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin 17 Aralık 2020'de hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edildiğini belirten Cüni, "Genel Müdürlüğümüz açısından projenin özel hedefleri küçüklerin, mağdurların ve faillerin korunması, uzlaştırmacıların, hukukçuların, uzlaştırma bürosunda sorumlu Cumhuriyet savcılarının yanı sıra personelin beceri uzmanlıklarının artırılması. Bu şekilde uzlaştırmanın kapsamlı uygulanması ve geliştirilmesiyle etkili bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır." dedi.

Cüni, daha önce Mardin, Antalya ve Trabzon'da uygulayıcılara yönelik düzenlenen eğitim seminerlerinin dördüncüsünün Fethiye'de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uzlaştırmada elde edilen verilerin, uyuşmazlıkların hızlı ve dostane bir şekilde çözülmesine verilen önemi açık bir şekilde gösterdiğini dile getiren Cüni, şunları kaydetti:

"2023'te, 225 bin 27 dosyada uzlaşma sağlanmıştır. 1 Ocak 2017'den günümüze kadar toplam 1 milyon 656 bin 779 dosyada mağdur ile şüpheli uzlaşmıştır. Başka bir ifade ile söz konusu dönemde en az 4 milyon kişi uzlaşarak, uyuşmazlıklarını barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturmuştur. Genel Müdürlük olarak uzlaştırma kurumunun geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bu vesileyle, uzlaştırma kurumunda, uzman uzlaştırmacılık uygulamasına geçmeyi planladığımızı da ifade etmek isterim. Zira kurumun başarısını artırmak, doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve neticeten uygulama hususunda belirli bir seviye oluşturmak, en önemli amaçlarımızdandır. Bu doğrultuda belirli suçlarda uzman uzlaştırmacı uygulamasına geçerek, uzlaştırma sürecinin; uyuşmazlık konusuna özgü ihtisas bilgisine sahip uzlaştırmacılar tarafından yürütülmesi ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında uzlaştırma kapsamında kalan çocukların taraf olduğu suçlarda, taksirle yaralama suçlarında ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda, Ankara, İstanbul ve Adana adliyelerinde pilot uzman uzlaştırmacı modeli uygulaması başlatılmış ve tamamlanmıştır. Türkiye genelinde inşallah uzman uzlaştırmacı uygulamasına geçeceğiz."

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ise Ceza Hukuku'nda alternatif çözüm yollarıyla yargının iş yükünün hafifletilmesi ve yeni çatışma üretmeden dosyaların çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını vurguladı.

Seminere, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve farklı illerden gelen Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve hakimler katıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:08:52. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement