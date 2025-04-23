Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, farklı illerden kente düzensiz göçmen getiren, göçmenlerin konaklamasını sağlayan ve ülkeden yasa dışı çıkış organizasyonu yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Fethiye merkezli Muğla, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, dijital materyaller, 120 bin 300 lira ile 1100 dolar ele geçirildi, bir araca da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.