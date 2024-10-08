Fethiye\'de Orman Ürünleri Çalıştayı Başladı

Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" başladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası işbirliğinde, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden temsilciler katılıyor.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünya karasal ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan ormanların, insanlığın yaşam destek sistemi olduğunu söyledi.

Dünya çapında 50 bin kadar yabani türe ev sahipliği yapan ormanların gıda, ilaç ve enerji gibi alanlarda da kullanıldığını belirten Türkyılmaz, "Odun dışı orman ürünleri özellikle kadınlar, çocuklar ve toplumun hassas kesimleri için beslenme kalitesine katkıda bulunarak hayati besin maddeleri sağlayarak insan sağlığında önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Türkyılmaz, Türkiye'de odun dışı orman ürünlerinin kırsal ve ulusal ekonomide önemli bir rol oynadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de tamamlanan Odun Dışı Orman Ürünleri Raporu'na göre, Türkiye'de 2019'da pazarlanan toplam odun dışı orman ürünleri miktarı yaklaşık 880 milyon dolar gözükmekte. Bu miktarın büyük kısmı devlete ait ormanlardan elde edilmekte. Orman köylülerinin odun dışı orman ürünleri satışında elde ettiği gelirin 123 milyon dolar olduğu hesaplanmış. Odun dışı orman ürünlerini toplanmasında çalışan orman köylülerini sayısı yaklaşık 25 kişi gözükmekte. Toplama, kurutma, işleme, paketleme, satış ve ihracat için sahada çalışan kişiler de dahil edildiğinde yaklaşık 500 bin kişi bu sektörden istifade etmektedir. Türkiye, odun dışı ürünlerin önemini kabul eden ülkelerin başında gelmektedir."

"2013'ten itibaren 29 bal ormanı oluşturuldu"

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür sorumluluklarındaki 2 milyon 52 bin hektar bu alanın yüzde 56'sını ormanların oluşturduğunu kaydetti.

Bölgenin geniş orman varlığının yanında, odun dışı ürünler konusunda da oldukça zengin olduğuna dikkati çeken Ülküdür, şunları ifade etti:

"Bölgemizde en çok defne, çam balı, kekik, çam fıstığı, adaçayı ve keçiboynuzu türleri önde gelmektedir. Bölge Müdürlüğümüzde 2013'ten itibaren 29 bal ormanı oluşturulmuştur. Bu bal ormanlarına çeşitli bitki türlerinden oluşan 350 bin fidan dikimi yapılmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında basralı ormanların envanteri yapılmıştır. Bölge Müdürlüğümüzde 96 bin 318 hektar basralı kızılçam ormanı bulunmaktadır."

Çalıştayın açılışında Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de yer aldı.

Koordinatörlüğünü İsmail Belen'in yaptığı ve saha çalışmalarının da gerçekleşeceği çalıştay, 11 Ekim'de sona erecek.