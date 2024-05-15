Fethiye'de Piton Nedeniyle Mahalle Sakinleri Tedirgin - Son Dakika
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Fethiye'de Piton Nedeniyle Mahalle Sakinleri Tedirgin

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen piton nedeniyle mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor. Yılanın çıkması için ateş yakılan ve yiyecek bırakılan boşluktan çıkmayan piton, mahalleli tarafından yakalanmasını istiyor. Durumu yetkililere bildiren sürüngen uzmanı ekip, yılanın bulunduğu yerden alınarak doğal yaşam alanına teslim edileceğini belirtti.

15.05.2024 13:11
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen piton nedeniyle mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor.

Yeni Mahalle'de 4 gün önce iddiaya göre bir piton binanın altındaki boşluğa girerken görüldü.

Bazı kişiler yılanın çıkması için ateş yakarken bazıları da deliğin önüne yiyecek bıraktı. Piton nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalleli yılanın yakalanmasını istiyor.

Mahalle Muhtarı Enver Kavak, gazetecilere, yılanın girdiği yerden 2 gün önce çıktığını ve bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada vatandaşların müdahale ettiğini söyledi.

Yetkililerden yardım istediklerini belirten Kavak, "Tüm mahalle tedirgin ve uyuyamıyor. Yılanın yakalanmasını istiyoruz. Sadece bizim mahalle değil tüm Fethiye olay nedeniyle tedirgin." dedi.

"Tavuk koyduk ama çıkmıyor"

Mahalle sakini Aydın Hancıoğlu, bölgede yaşayanların piton nedeniyle çok huzursuz olduğunu dile getirdi.

Pitonun sahibi varsa gelip yılanını almasını isteyen Hancıoğlu, "Burada yaşayan insanlara yazık. Her gün insanlar burada bekliyor. Herkes çok perişan. Geliyoruz burada nöbet tutuyoruz. 'Gece çıkar' dediler. Tavuk koyduk ama çıkmıyor." diye konuştu.

Durmuş Ali Gürsoy da "Okula giden çocuklar var. Gece uyumuyorlar. Herkes tedirgin, yılanın bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

Pamukkale Üniversitesinde görevli sürüngen uzmanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, yetkililere durumun bildirilmesinin ardından bölgeye bir uzman ekip yönlendirdiklerini söyledi.

Başkale, yılanın tespit edilmesi halinde bulunduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini kaydetti.

Fethiye\'de Piton Nedeniyle Mahalle Sakinleri Tedirgin
Kaynak: AA

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