Fethiye Yangını Havadan Görüntülendi

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dün saat 12.00 sıralarında çıkan, gece boyunca ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangının ardından helikopterden çekilen görüntüler, bölgedeki tahribatı gözler önüne serdi. Görüntülerde, yangının etkilediği alanın büyüklüğü ve doğada meydana gelen zarar dikkat çekti.
Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),
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