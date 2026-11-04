Fethiyeli paraşütçü Geldikaya, Çin'de 626 metrelik köprüden 5 atlayışla ilk Türk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiyeli paraşütçü Geldikaya, Çin'de 626 metrelik köprüden 5 atlayışla ilk Türk oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyeli paraşütçü Geldikaya, Çin\'de 626 metrelik köprüden 5 atlayışla ilk Türk oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de yaşayan yamaç paraşütü pilotu Oğulcan Geldikaya, Çin'de düzenlenen BASE jump organizasyonunda 626 metre yüksekliğindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nden 5 atlayış yaptı. Geldikaya, organizasyonda köprüden atlayan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve Ölüdeniz'de profesyonel yamaç paraşütü pilotluğu yapan Oğulcan Geldikaya (32), Çin'de düzenlenen uluslararası BASE jump organizasyonunda, dünyanın en yüksek köprüsü olarak bilinen 626 metre yüksekliğindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nden 5 atlayış gerçekleştirdi. Geldikaya, organizasyonda köprüden atlayan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi.

Havacılık serüvenine 2014 yılında yamaç paraşütüyle başlayan Oğulcan Geldikaya, 2016 yılında skydiving (serbest paraşüt atlayışı) sporuna yöneldi. Yaklaşık 12 yıldır hava sporlarıyla ilgilenen Geldikaya, Ölüdeniz'de tandem yamaç paraşütü pilotluğunun yanı sıra skydiving eğitmenliği ve tandem skydiving pilotluğu da yapıyor.

Çin'deki BASE jump serüveni 2023 yılında Beipanjiang Köprüsü'nde düzenlenen uluslararası organizasyona davet edilmesiyle başlayan Oğulcan Geldikaya, bu yıl da Guizhou eyaletindeki dünyanın en yüksek köprüsü olarak bilinen 626 metre yüksekliğindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nde gerçekleştirilen organizasyona katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların buluştuğu organizasyonda bir hafta geçiren Fethiyeli sporcu Geldikaya, Huajiang Kanyon Köprüsü'nden toplam 5 atlayış gerçekleştirdi. Oğulcan Geldikaya, organizasyonda köprüden atlayan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi.

'BENİM İÇİN HAVACILIK, YAŞAM BİÇİMİ'

Binlerce tandem uçuşu ve yüzlerce serbest paraşüt atlayışı deneyimi bulunan Geldikaya, havacılığa duyduğu tutkunun her geçen gün arttığını belirterek, "Benim için havacılık yalnızca bir meslek veya adrenalin tutkusu değil, hayatımın merkezinde olan bir yaşam biçimi. Hem yeni şeyler öğrenmekten hem de öğrendiklerimi başkalarına aktarmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

'ULUSLARARASI BASE JUMP ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM'

Türkiye'de BASE jump sporunun gelişmesine katkı sağlamak istediğini de ifade eden Oğulcan Geldikaya, "Ülkemiz bu spor açısından çok güzel doğal alanlara sahip. Gelecekte dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların Türkiye'ye geldiği, güvenli ve profesyonel şekilde düzenlenen uluslararası BASE jump organizasyonları gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Çin Halk CumhuriyetiFethiyeGüncelYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Türkiye’nin nüfusu açıklandı 9 ayda dikkat çeken artış Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih 18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:18
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler’de kutladı Gece kulübüne gittiler
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:59:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Fethiyeli paraşütçü Geldikaya, Çin'de 626 metrelik köprüden 5 atlayışla ilk Türk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android