Fetih'ten AB'ye Filistin Çağrısı

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Fetih Hareketi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, İspanya'da düzenlenen Filistin konulu toplantının akabinde kabul edilen bildiriyi uygulamaya koyma çağrısı yaptı.

Fetih'ten yapılan açıklamada, "Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulan" bildirinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, AB ülkelerine bildiriyi benimseme, uygulamaya koyma ve dünya ülkelerine dağılmış 14 milyon Filistinlinin kaderini İsrail'in eline bırakmama çağrısı yapıldı.

"Bildiride iki devletli çözümün barış ve güvenliğin sağlanmasının tek yolu olduğuna vurgu yapıldığı" hatırlatılan açıklamada, Filistin devletinin tanınması konusundaki uluslararası vizyonun uygulanması gerektiğine işaret edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkelerinin dışişleri bakanları ve temsilcileri ile İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin katıldığı Filistin konulu bir toplantı düzenlenmişti.

Toplantı sonrasında kabul edilen bildiride, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru dahil Gazze'nin tamamından çekilmesi, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 ülke (Türkiye, Filistin, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Nijerya) ile iki örgütün genel sekreterleri, "tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması adına ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmak"la görevlendirilmişti.