İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.'yı (64), kırsal Cerrah Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Hükümlüsü İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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