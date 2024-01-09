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FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan firari sanık Cemalettin Mutlu'ya hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan firari sanık Cemalettin Mutlu'ya hapis cezası

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan ve 'futbolda şike kumpası' davasının firari sanığı Cemalettin Mutlu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Mutlu'nun yakalanması ve iddianamesinde, avukatlık yapılanması içerisindeki eylemleri ve şike kumpası davasındaki rolüne dair detaylar yer aldı.

FETÖ\'nün avukatlık yapılanmasında yer alan firari sanık Cemalettin Mutlu\'ya hapis cezası
09.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:56
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FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalanan avukat Cemalettin Mutlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mutlu ve avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübünü temsilen de bir avukat hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı İsmail Hakkı Başaran, sanığın mahkumiyetine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Mutlu'ya karar duruşması olduğunu bildirerek, son savunmasını yapmasını istedi.

Sanık Mutlu, yargılama sürecinde savunma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Kendisinin seküler hayatı olduğunu öne süren sanık, "Bu memlekette dedelerim yetim kaldı. Kim teröristse Allah belasını versin. Ülkücü camiada yetiştim. Bir seferine mahsus Kimse Yok mu Derneğine bir kurban bağışı yapmışım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mutlu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası çarptırdı.

Heyet, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Cemalettin Mutlu'nun yakalanması ve iddianame

FETÖ'nün avukatlar yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığı avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, 18 Eylül 2021'de Eyüpsultan'da bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen "Askeri Casusluk", "Fuhuş ve Şantaj", "Poyrazköy" ile "Amirallere Suikast" gibi kumpas soruşturmalarında yer aldığı belirlenen Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yapan Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mosturoğlu'na, Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermesi için baskı yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mutlu'nun avukatlık yapılanması içerisindeki eylemlerine yer verilmişti.

Mutlu'nun telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın ayrıca ByLock kullanıcısı kişilerle iletişim kaydının tespit edildiği anlatılmıştı.

İddianamede, MASAK raporuna göre, Mutlu'ya FETÖ üyelerince bazı ödemeler yapıldığına, Mutlu'nun da kimi şüphelilere bir miktar para gönderdiğine yönelik tespitlerin yer aldığı kaydedilmişti.

Sanıkla ilgili "futbolda şike kumpası" davasındaki bazı sanıkların beyanlarına yer verilen iddianamede, Mutlu'nun, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı "futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret edip tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı belirtilmişti.

İddianamede, dönemin Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in başsavcılıkça bilgisine başvurulduğu sırada sanığın da orada olduğu ve bu iş için 25 bin 643 lira aldığı aktarılmıştı.

Cemalettin Mutlu'nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan firari sanık Cemalettin Mutlu'ya hapis cezası - Son Dakika


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