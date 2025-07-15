FETÖ'ye Finans Sağlayan 26 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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FETÖ'ye Finans Sağlayan 26 Kişi Gözaltında

15.07.2025 14:56
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İstanbul merkezli operasyonda, FETÖ'nün finans yapılanmasına yardım eden 26 kişi gözaltına alındı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin, 'kurban bağışı', 'hac parası' ve 'Zaman gazetesine üyelik' gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı belirlendi. Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.D. ile birlikte örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ŞİFRELİ KAPI BULUNDU

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. HAKMAR şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda da FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok doküman bulundu. Yine HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkür mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı şirketlerini kullandığı belirlendi. .D.'nin FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR şirketler grubunun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.'nin, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

İL İL GEZİP PARA DAĞITIYORDU

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı belirlendi. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan görevlerinden ihraç edilmiş kişilerle ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

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3- BAKAN YERLİKAYA: 64 İLDE FETÖ OPERASYONLARINDA 306 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL, - İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik polis tarafından son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün finans yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından arandığı belirtildi. FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

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