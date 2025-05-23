FETÖ'ye Yönelik Askeri Operasyon - Son Dakika
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FETÖ'ye Yönelik Askeri Operasyon

23.05.2025 10:20
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36 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.

Ayşe GÜREL/ İstanbul merkezli 36 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı asker olan şüphelilerin, kendilerinden sorumlu olan sivil kişilerle örgütsel irtibat kurmak amacıyla büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerleri kullandığı ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları tespit edildi.

56'sı şüpheli yakalnadı

Şüphelilerden 8'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif olarak yer aldığı belirlendi. Rütbeleri albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay/uzman çavuş olmak üzere tamamı askeri personel olan 63 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi. FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, TSK'ya sızmış örgüt mensuplarının deşifresinde en etkili ve önde gelen soruşturma yönteminin örgüt içi iletişim yöntemlerinden 'örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibatın tespit edilmesi' olduğu belirtildi.

Açıklamada, Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma sonucunda kurulan, Türkiye genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden bugüne kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1915 operasyon gerçekleştirildiği, 28 bin 194 zanlının tespit edildiği, bunlardan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

9 BİN 533 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 8 bin 992'sinin tutuklandığına, 13 bin 968'inin adli kontrol şartıyla, 2 bin 841'inin kayıtsız serbest bırakıldığına, 2 bin 393 şüphelinin firari olduğu belirtilen açıklamada, ilerleyen süreçte çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi. Serbest bırakılmalarına hükmedilen 9 bin 533 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp örgüt mensupları ve örgütün işleyişi hakkında faydalı bilgiler verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının yüzde 37 olduğu ifade edildli.

'63 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI'

Açıklamada "Bugün itibarıyla ise aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen, mensup olunan kuvvete göre tasnif edildiğinde 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı ve 24'ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde olmak üzere tamamı muvazzaf askeri personel olan toplam 63 şüpheli hakkında İstanbul ve 35 farklı ilde bugün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğüne verilen talimat gereği yakalama ve gözaltı icrasına başlanmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

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