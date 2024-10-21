Fetullah Gülen'in Ölümü... Özgür Özel: "Sadece Kurucusu Öldü, Örgüt Ortada Duruyor. Bu Sinsi Örgüte Karşı Herkes Tetikte Olmalıdır"

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(EDİRNE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Kişiler, öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi, Fetullah Gülen'den başkası değildir. Gittiği yerde hesabını verir. Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Bu ülkede devletin içine sızıp devletin silahını kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden, onun liderinden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve ve önceki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. CHP Lideri Özel, görüşmelerin ardından cezaevi önünde yaptığı değerlendirmenin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kişiler, öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi, Fetullah Gülen'den başkası değildir. Gerisinde çok acılar, çok kötülükler, çok ihanetler bıraktı ve gitti. Gittiği yerde hesabını verir. Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ancak 'O gidince bir şey bitiyor' diye kimse düşünmesin çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında ve onun gibilerin elinde koca bir siyasi güç, siyasi organizasyon bıraktı. Türkiye'de belki aktiviteleri görünür değil ama dünyanın dört bir yanındalar. Bunlara karşı çok tetikte olmak lazım. Bu ülkede devletin içine sızıp devletin silahını kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden, onun liderinden bahsediyoruz. 55 yıl önce 'Sızıntı' adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söyleyecek her kelime onlar için israf."

"Yenidoğan çetesi hastanelerini de kamulaştıralım"

Özel, "Yenidoğan Çetesi gündemde. Kamuoyunda CHP'nin yeterli tepkiyi göstermediğine yönelik bir iddia söz konusu. Neler söylersiniz" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yenidoğan çetesi ortaya çıktığında, haberdar olduğumuzda ben Alanya'daydım. Hemen orada açıklama yaptık. Bir heyet görevlendirdik. Ama toplumun kendisi değil -biraz önce Sayın Demirtaş ile de konuyu değerlendirdik- toplumun benim kadar içinde olan bir başka lider yok herhalde. Bu konuda bir tek Sayın Demirtaş dezavantajlı çünkü tutuluyor burada. Onun dışında diğer liderlerin 10 katı toplumun içindeyim. Toplumun CHP'nin yaptığı muhalefetten ya da konuya yaklaşımından bir eksiklik gördüğü yok ama sosyal medyada CHP'nin örneğin biraz önceki tutumu biraz önce Fetullah Gülen Cemaati'nin bütün trol orduları karşımızda. Hatta Atatürkçü hesaplarmış gibi fotoğraflarla gündem yaratmaya çalışıyorlar. ya da CHP'nin birinci parti olmasından, tüm anketlerde önde çıkmasında rahatsız olanlar CHP'ye bir kulp takacaklar, gündemin karışıklığı içinde, 'CHP ne yaptı?' Hepiniz takip ettiniz ki ilk açıklamayı biz yaptık, ilk görevlendirmeyi biz yaptık, en sert öneriyi de ben yaptım: Diyorum ki bu hastaneler öyle ruhsat iptaliyle, askıya alınmasıyla, tabelasının önüne naylon çekmekle olmaz. Gelin, nasıl 'Türkiye'ye ihanet ediyorlar' diye bu Fetullah Gülen Cemaati'nin bütün hastanelerini kamulaştırdınız, bundan büyük ihanet mi olur? Gelin, bu hastaneleri kamulaştıralım. Başlarına da bu hastanelerdeki yatan hastaları, bu hastanelerden hizmet alanları zora sokmamak için, hizmetin devamlılığı açısından birer devlet hastanesi olarak derhal atamaları yapalım başhekimleri. Hastanesinde bir bebeğin hayatıyla oynayarak zenginleşen ya da bunların yapılmasına engel olamayanlar da görsünler başlarına geleni. Hepsine de ibret olsun. Bundan sonra da böyle bir şeyi yaşatan başına neler geleceğini görsün. Nasıl bu ülkeye senin altına verilen F-16 ile TBMM'yi bombalarsan senin yanına bu kalmıyorsa bütün malları kamulaştırılıyor, el konuluyorsa dönüp Yenidoğan Çetesi'ne alan açan bir hastanenin de o hastanenin sahibinin elinde kalmaması lazım. Devletin malı olsun bunlar. Bundan daha iyi bir öneri varsa ben o öneriyi de destekleyeceğim. CHP tüm grubuyla, tüm milletvekilleriyle, tüm yöneticileriyle böyle sarsıcı gündemlerde de en net tavrı her zaman takınmıştır ama kendilerine verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı oluşturulmuş trol ordularının yarattığı yalancı gündeme teslim olacak değiliz. Halkımız bizim ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı gayet iyi görüyor, biliyor."

"Anayasa konusunda aynı noktadayım"

Özel, pazar günü sonuçlanan seçimlerde İstanbul Baro Başkanı seçilen İbrahim Özden Kaboğlu'nun "yeni anayasa" tartışmasına ilişkin "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Hoca düne kadar CHP milletvekiliydi, şimdi baro başkanı. Sorumluluğu baroya, kendisini seçenlere karşıdır. Yapmış olduğu değerlendirme kendisini ve kurumunu bağlar. ve teknik bir değerlendirme yapmış anladığım. Siyasi değerlendirmemiz nettir bu konuda CHP'nin. 'Anayasa'nın ilk dört maddesinin o veya bu şekilde tartışmaya açılmasına biz kapalıyız. Nokta' demiştim. Aynı noktadayım."