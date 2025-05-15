Fidan'dan NATO Toplantısında Barış Vurgusu

Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın açılışında, " Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yapılacak olan görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirildi. Fidan, toplantının açılış konuşmasında, önümüzdeki ay Lahey'de düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne değinerek, "İttifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Dolayısıyla devam eden birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek üzere tedbirleri ele alacağız. Transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımı gündemimize yer alıyor" dedi. Fidan devamında, "Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter'in vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin önemli gündem maddelerinden biri olacağını belirten Bakan Fidan, "Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Umuyoruz ki, İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

"Terör bütün müttefiklerin güvenliği açısından tedhit oluşturmaya devam ediyor"

Fidan, toplantıda Avrupa'nın güvenliğinin de ele alınacağını söyleyerek, "Terör bütün müttefiklerin güvenliği açısından tehdit oluşturmaya devam ediyor. Terör tehdidi karşısında dayanışmamızı somut adımlarla nasıl güçlendirebiliriz, bunu konuşacağız. NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasının bel kemiğini oluşturan NATO, müttefikler arasında tüm güvenlik meselelerinde istişare, koordinasyon ve eylemde bulunmak için temel transatlantik forum olmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye olarak, bugünkü toplantının yanı sıra, 2026 yılında bir sonraki zirveye de ev sahipliği yapacak olmamız, İttifak'a ve temsil ettiği değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızı ortaya koymaktadır" diye konuştu.