Fidan: İİT Dönem Başkanlığı ile Adalet Sağlanacak - Son Dakika
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Fidan: İİT Dönem Başkanlığı ile Adalet Sağlanacak

21.06.2025 12:55
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT dönem başkanlığında küresel adalet ve İslam coğrafyasının sesi olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " (Türkiye İİT dönem başkanlığında) İslam coğrafyasının sesini yükseltecek küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti.

Fidan, İstanbul'un bölgesel ve küresel barış çabalarının önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek Kamerun'un 2024 boyunca, İİT dönem başkanlığını layıkıyla yerine getirdiğini söyleyerek teşekkür etti.

Afrika'dan yükselen güçlü sesin, İslam dünyasının çok merkezli bir diriliş süresince olduğunu göstermek olduğunu kaydeden Fidan, "Afrika'nın sesi, bizim sesimizdir. Afrika'nın hak ettiği küresel konuma ulaşmasında teşkilatımızın önemli bir rolü bulunduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Fidan, "Türkiye olarak dönem başkanlığımız süresince İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

" Gazze'de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekun bir felaketin eşiğine sürüklemektedir." diyen Fidan, istişarelerde öncelikle "sınır tanımayan saldırganlığa" dur demek için sergilenecek güçlü duruşun ele alınacağını söyledi.

Fidan, İİT coğrafyasındaki tüm sınamalara, bölgesel sahiplenmenin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu sorun apaçık İsrail sorunudur"

Bakan Fidan, İsrail'in devam eden saldırganlığı ve işgal politikalarının bölgede ele alınması gereken bir İsrail sorunu bulunduğunu "tüm çıplaklığıyla" ortaya koyduğunu vurgulayarak "(İsrail'in devam eden saldırganlığı) Bu sorun ne Filistin ne Lübnan ne Suriye ne Yemen ne de İran sorunudur. Bu sorun, apaçık İsrail sorunudur." dedi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail tarafından İran'a yapılan saldırıyı hatırlatan Bakan Fidan, bu saldırıların "şiddetle kınandığını" bildirdi.

Fidan, bu durumun bölge için "felaketle" sonuçlanabileceğini ve diğer bölgelere de pek çok yansıması olacağına dikkati çekerek "Bu hukuk dışı saldırılara derhal son verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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