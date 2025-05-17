Fidan, Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da gerçekleştirilecek Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı kapsamında yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alınacak.

Riyad'da yarın gerçekleşecek toplantı, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, Bakan Fidan'ın iki ülke arasında her alanda hızla gelişen iş birliğinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini, iki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu ve İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan toplantı kapsamında Suudi Arabistan'ı son bir yıl içinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak. Bakan Fidan, son olarak 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelmişti.

Öte yandan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olarak biliniyor.