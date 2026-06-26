Türkiye ve Kanada stratejik iş birliğine hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye ve Kanada stratejik iş birliğine hazırlanıyor

26.06.2026 22:47
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada ile ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik seviyeye çıkarma kararı aldıklarını ve serbest ticaret anlaşması için ön görüşmelerin başlatıldığını duyurdu.

(OTTAWA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin stratejik seviyeye taşınması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Fidan, "Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik ön görüşmeler başlatılmış durumda" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, konuşmasının başında Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli yardımların yapılması için talimat verdiğini ve ilgili kurumların hazırlıklarını tamamlayarak Venezuela'ya hareket ettiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, iki ülke arasında dinamik ilişkiler bulunduğunu belirtti.

Türkiye ile Kanada arasında uzun yıllardır yeterince değerlendirilemeyen büyük iş birliği potansiyeli olduğunu ifade eden Fidan, iki ülkenin NATO üyesi olmasına rağmen bazı alanlarda potansiyelini ileri taşıyamadığını söyledi.

"İLİŞKİLER STRATEJİK SEVİYEYE TAŞINACAK"

Fidan, küresel gelişmeler dikkate alındığında Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin daha yakın iş birliği içinde olması gerektiğini belirterek, "Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik ön görüşmelerin başlatıldığını açıklayan Fidan, anlaşmanın hayata geçmesi halinde ikili ticaret hacminin daha da artacağını değerlendirdiklerini kaydetti.

Kanada ile enerji alanındaki iş birliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle ele aldıklarını belirten Fidan, Toronto'daki Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin nükleer enerji arayışında olan bir ülke olduğunu ifade eden Fidan, nükleer enerji santrallerinin yapımı konusunda uluslararası ortaklarla yoğun temas yürütüldüğünü söyledi.

Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin hem de küçük modüler reaktör çalışmalarının bulunduğunu belirten Fidan, Kanada'nın bu alandaki teknolojisinin Türkiye açısından ciddi bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.

Fidan, kritik mineraller, sıvılaştırılmış doğal gaz ve savunma sanayisi alanlarında da Türkiye ile Kanada arasında önemli iş birliği imkanları bulunduğunu söyledi.

Bakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin tarihi nitelikte olacağını belirten Fidan, savunma harcamalarının artırılması ve savunma sanayisinin NATO gündemindeki stratejik öneminin zirvede öne çıkacağını ifade etti.

"ANKARA'DA YAPILACAK ZİRVEDE SAVUNMA SANAYİYLE İLGİLİ ÖZEL BİR GÜNDEM OLACAK"

Fidan, "Önümüzdeki ay Ankara'da yapılacak zirvede savunma sanayiyle ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak" dedi.

Küresel ve bölgesel gelişmelere de değinen Fidan, Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmesini olumlu bulduklarını belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı hale gelmesinin önemine dikkat çekti.

Gazze'de son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçildiğini söyleyen Fidan, İsrail'in insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesinin durumun vahametini artırdığını belirtti.

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da görüşmede ele alındığını belirterek, savaşın en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istediklerini söyledi.

Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzu dünya kamuoyuna iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleştiğini belirterek, iki ülke liderlerinin iradesiyle iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Savunma, Kanada, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Kanada stratejik iş birliğine hazırlanıyor - Son Dakika

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