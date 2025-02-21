Fidan ve Attaf G20'de bir araya geldi

Güncel

- Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile görüştü

JOHANNESBURG - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki durum ve Filistin'le ilgili son gelişmeler de değerlendirildi.