Fidan ve Rubio'dan Barış Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan ve Rubio'dan Barış Görüşmesi

Fidan ve Rubio\'dan Barış Görüşmesi
28.08.2025 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rubio ile telefonda Rusya-Ukrayna barışı ve Gazze'yi görüştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanları, Barış ve Ateşkes Üzerine Görüştü

GAZZE'DE ATEŞKES VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Gazze, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan ve Rubio'dan Barış Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu 2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu
MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

22:14
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
21:58
Beşiktaş’tan Avrupa’ya erken veda
Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda
21:25
Polonya’da F-16 savaş uçağı düştü
Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü
19:58
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan İran için yaptırım başvurusu 30 günlük süreç başladı
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İran için yaptırım başvurusu! 30 günlük süreç başladı
19:20
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
19:04
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 23:07:04. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan ve Rubio'dan Barış Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.