Fidan ve Rubio\'dan Barış Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.