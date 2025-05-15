Fidan ve Rubio'dan Diplomatik Görüşme - Son Dakika
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Fidan ve Rubio'dan Diplomatik Görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, Rubio ile NATO toplantısında Rusya-Ukrayna savaşını ve Filistin'i ele aldı.

15.05.2025 20:46
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Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmede, Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretler için yürütülen çalışmalar ele alındı. Rusya- Ukrayna savaşında tarafların doğrudan görüşmeler yapmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretler için yürütülen çalışmalar görüşüldü. Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde diyaloğun önceliklendirilmesi ve savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi konusunda görüş beyan edildi. Türkiye ve ABD'nin bu amaca yönelik son dönemdeki diplomatik temaslarının önemine değinildi. Tarafların doğrudan görüşmeler yapmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edileceği belirtildi.

Görüşme'de Filistin'deki gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için adım atılmasının elzem olduğunu, bu konuda ortak çaba harcanması gerektiğini vurguladı. ABD ile İran arasında İran'ın nükleer programı hakkında yürütülen müzakere süreci de ele alındı.

Suriye'deki durumun görüşüldüğü görüşmede Güney Asya'da gerilimin azaltılmasının ve istikrarın sağlanmasının önemine değinildi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret de değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Ukrayna, Antalya, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

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