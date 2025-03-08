Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Yaptı

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ARDAHAN) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı, Çıldır Gölü'nde buz pateni yaptı. Artistik Buz Pateni Millli Takımı antrenörü Ebru Kaya, takımın Türkiye'yi geçen yıl İsviçre'de temsil ettiğini, bu sene de İtalya'da temsil edeceklerini belirterek "İstiyoruz ki çocuklarımız çok daha iyi şeyler yapsın ama bunun için daha çok fırsata, daha çok tesise ihtiyacımız var, ki çocuklarımız bizi yurt dışında, her yerde gururlandırsın" ifadelerini kullandı. 5 yaşından bu yana buz pateni yaptığını söyleyen 15 yaşındaki Zehra Budak, "Burada kaydığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini size göstermeye çalıştık" dedi.

Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kars ve Ardahan sınırında bulunan Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi yaptı. Takımın Türkiye'deki ilk doğal göl üzerindeki buz pateni gösterisi büyük ilgi gördü.

Buz Pateni Federasyonu'nun organize ettiği, Ardahan Valiliği, Ardahan İl Spor Müdürlüğü ve Ardahan ile Çıldır Belediyelerinin ev sahipliğindeki etkinliğe; Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve Ardahan İl Spor Müdürü Bülent Uzuner ile yurttaşlar katıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunu performansıyla devam eden etkinlikte, güreş gösterisi, okçuluk atışları ve sürat paten gösterisi yapıldı. Ardından Milli Takım buz pateni yaptı.

"Gölün her yerinde kaymak istiyoruz"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Artistik Buz Pateni Millli Takımı antrenörü Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapacakları gösteri için Çıldır Gölü'nde bulunduklarını belirtti. Sezonun sonuna doğru olduğu için buz kalitesindeki düşüşe değinen Kaya, "Buraya sezonda gelmek, gölün her yerinde kaymak istiyoruz" dedi.

"Yeterince buz pisti yok"

İstanbul'da yaşadıkları zorluklardan bahseden Kaya, şöyle konuştu:

"Takımımız gece geç saatlerde antrenman yapıyorlar, çünkü yeterince buz pisti yok. Ülkemizin doğal güzelliklerini buz pateni yapılabildiğini gösterip tanıtarak bu branşı daha güzel tanıtmak istiyoruz. Daha fazla sporcunun bu branşta spor yapmasını istiyoruz. Tesislerin artmasını ve dünyada buz pateninin yerini iyi bir noktaya getirmek için çabalıyoruz."

Takımın üç yıldır çalıştırdıkları, eski figür sporcularından oluşan bir senkronize takımı olduğunu kaydeden Kaya, "İstanbul'un incisi olan Bosphorus adını koyduk. Team Bosphorus Junior takımımızın adı, milli takım aynı zamanda. Bu sene İtalya'da, geçen yıl dünya gençlerde İsviçre'de Türkiye'yi başarıyla temsil etti. İstiyoruz ki çocuklarımız çok daha iyi şeyler yapsın ama bunun için daha çok fırsata, daha çok tesise ihtiyacımız var, ki çocuklarımız bizi yurt dışında, her yerde gururlandırsın" dedi.

Antrenör Kaya, "Türk kadını ezelden beri güçlüydü, hala güçlüyüz. Çalışmaya, ülkemizi çok daha iyi noktalara getirmek için kadının payını arttırmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların Kadınların Günü'nü kutluyorum" mesajını verdi.

"Elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalıştık"

10 yaşından beri buz pateni yaptığını söyleyen 15 yaşındaki sporcu Berra Nur Sonsay, "Burada olmaktan çok mutluyum, çok güzel, çok heyecanlı bir atmosfer bizim için" dedi. 5 yaşından bu yana buz pateni yapan 15 yaşındaki Zehra Budak, "Burada kaydığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini size göstermeye çalıştık" ifadelerini kullandı. Elis Çınar ise "Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir ortam. Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

"Sporun birleştirici gücüyle daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum"

Etkinliğin açılış konuşmasında söz alan Ardahan İl Spor Müdürü Uzuner, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sporcularımızın azmini, uyumunu, ritmini ve yeteneklerini gözler önüne serecek olması açısından son derece önemlidir. İl Müdürlüğümüz sporcularının ve Buz Pateni Milli Takımı sporcularımızın Türkiye'nin en büyük doğal buz pistlerinden biri olan Çıldır Gölü'nün eşsiz atmosferinde sergileyecekleri gösteri bir spor etkinliğinin ötesinde ilimizin doğal güzellikleriyle sanatı buluşturan unutulmaz bir performansa tanıklık edeceğiz" dedi. Destekleri için Vali Çiçek ve organizasyonun düzenlenmesini sağlayan Buz Pateni Federasyonu başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Uzuner, "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sporun birleştirici gücüyle hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Gelecek artık Türk sporcularının elinde"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Kemalettin Aydın, konuşmasında şunları kaydetti:

"İslam dininden ve Türk kültüründen, Anadolu kültüründen, bu toplumun yarısı olan ve onlarsız kalkınamayacak bir ülkenin evlatları olarak, bugün kadına şiddeti ve kadına cinayeti konuşur durumdayız. Biz Gençlik Spor Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu destekle, Aile Bakanlığımızın vermiş olduğu motivasyonla Anadolu'nun bu coğrafyasında kardelenlerle beraber olmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu desteklerle, son 20 yılı aşkın süredir kadının istihdamdaki yükselişi, kadının yönetimdeki yükselişinin olduğu bir vatanın, bir coğrafyanın evlatlarıyız. Biz bu sosyolojik kültürle Çıldır kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tek kutlamıyoruz. Biz erkekler olarak, Anadolu'nun erkekleri olarak Çıldır'ın da Ardahan'ın da Kars'ın da Türkiye'nin tüm Kadınlar Günü'nün yılın 365 günü kutlamak zorundayız.

Gelecek artık Türk sporcularının elinde. Gelecek artık Çıldırlı çocukların elinde ve gelecek onların elinde olması için, gelecek kadınların yönetiminde olması için tüm bu hazurundaki erkeklere büyük sorumluluk düşmektedir."

"Bu tarz faaliyetler bölgemizin tanıtımı adına çok büyük önem arz ediyor"

Ardahan Valisi Çiçek, Çıldır Gölü'nün tanıtımı için çeşitli sportif faaliyetlerle Çıldır Gölümüzü buluşturmak adına çeşitli etkinlikler icra ettiklerini söyledi. Çiçek, "Bu tarz faaliyetler bölgemizin tanıtımı adına çok büyük önem arz ediyor. Ben özellikle Buz Pateni Federasyonu'nun Başkanı'na, Federasyonu'nun Başkanvekili rektör hocamıza, bütün yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.Bu yıl birincisi oluyor. Yıllar geçtikçe çok daha etkili, çok daha güzel programlar icra edeceğiz " dedi.