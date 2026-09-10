Denizin ortasında can pazarı! 5 kişi yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizin ortasında can pazarı! 5 kişi yanarak hayatını kaybetti

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Filipinler'de başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden ve 134 kişiyi taşıyan yolcu feribotunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi kurtarıldı. Kayıp 87 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yolcu feribotu, Filipinler açıklarında seyir halindeyken alev aldı. 117 yolcu ve 17 mürettebatın bulunduğu feribottaki yangın, can kaybına yol açarken çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

134 KİŞİNİN BULUNDUĞU FERİBOTTA YANGIN ÇIKTI

Filipinler merkezli GMA Network'ün aktardığı bilgilere göre feribot, başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine doğru ilerliyordu. 117 yolcu ile 17 mürettebatı taşıyan feribotta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin feribotu sarmasının ardından bölgedeki ekipler kurtarma çalışması başlattı. Yetkililer, feribotta toplam 134 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Denizin ortasında can pazarı! 5 kişi yanarak hayatını kaybetti

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının ardından gelen ilk bilgiler facianın boyutunu ortaya koydu. Yetkililer, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şu ana kadar 42 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin ardından gözler feribotta bulunan ve henüz kendilerine ulaşılamayan yolcu ve mürettebata çevrildi.

87 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre 87 kişi kayıp durumda. Bölgede kayıplara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yangının ardından ekipler, bir yandan kurtarılan kişilere müdahale ederken diğer yandan kayıp yolcu ve mürettebatı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin kurtarıldığı olayda 87 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Feribotta yangının neden çıktığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığını bildirdi. Manila'dan Coron'a giden yolcu feribotunda meydana gelen yangında arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte can kaybı ve kayıp sayısına ilişkin tablonun netleşmesi bekleniyor.

Denizin ortasında can pazarı! 5 kişi yanarak hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizin ortasında can pazarı! 5 kişi yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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