Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
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Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi

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Filipinler açıklarında yolcu feribotunda önceki gün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

CAN KAYBI 76'YA ÇIKTI

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, ölü sayısının 76'ya yükseldiği kaydedildi.

Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Açıklamada, kayıp 13 kişiden halen haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda 10 Eylül'de belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kaynak: AA

Filipinler, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
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